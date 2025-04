Zanieczyszczone powietrze zawiera mikroskopijnej wielkości cząstki pyłu, o średnicy 2,5 mikrometra, co odpowiada 1/30szerokości ludzkiego włosa. Ze względu na swoje rozmiary te małe drobiny są w stanie dotrzeć do najniższych pięter układu oddechowego i dalej wszystkich organów naszego organizmu.

Grupa badawcza przeprowadziła eksperyment, który dowiódł, że u myszy przebywających w atmosferze zawierającej bardzo drobny pył, imitujący zanieczyszczenie powietrza, dochodziło do uwolnienia i aktywacji dużej ilości komórek układu odpornościowego ze szpiku. Ich obecność w krwi krążącej zmieniała właściwości ściany naczyń krwionośnych. Dodatkowo uwolnione komórki gromadziły się w tkance tłuszczowej, gdzie uwalniały substancje wywołujące reakcję zapalną.

W prawidłowych warunkach zapalenie jest odpowiedzią na kontakt z ciałem obcym lub patogenem. Jednak gdy dochodzi do jego niekontrolowanego rozprzestrzenienia, zamiast pełnienia roli ochronnej staje się ono czynnikiem chorobotwórczym sprzyjającym rozwojowi m. in. otyłości, miażdżycy, cukrzycy i innych chorób często określanych mianem cywilizacyjnych.

Wiele pytań dotyczących początku procesu chorobowego pozostaje bez odpowiedzi, jednak naukowcy podejrzewają, że pierwsze zmiany w odpowiedzi na zanieczyszczenie powietrza mogą być związane z przemianami w płynie znajdującym się w płucach. Małe cząsteczki w nim zawarte przekształcają swoją strukturę w odpowiedzi na kontakt ze skażonym powietrzem, co powoduje reakcję układu odpornościowego przez aktywację receptora o nazwie TLR – 4 (Toll – like receptor 4).

„Nasza główna hipoteza zakładała, że zanieczyszczenie powietrza pobudza stan zapalny w płucach, co dalej powoduje rozprzestrzenienie się zapalenia po całym organizmie, łącznie z tkanką tłuszczową, gdzie dochodzi do dalszego nasilenia procesu i w konsekwencji do zaburzenia funkcji ściany naczyń krwionośnych.” – tłumaczy prof. Sanjay Rajagopalan, główny autor badań. – „Nie udało się nam zidentyfikować całego mechanizmu, jednak teraz mamy dowody, że aktywacja TLR – 4 wpływa na aktywację reakcji zapalnej”

Źródło: Science Daily/ kp

