Chorują najczęściej kobiety



Na prawie 3 miliony chorych niemal 2,5 mln to kobiety. Choroba dotyka pań po menopauzie, nadużywających alkoholu, palących papierosy, ale także tych, które miały w swojej rodzinie przypadki złamań kości udowej. Na osteoporozę narażone są także panie o niskiej masie ciała lub te,które przebyły reumatoidalne zapalenie stawów, oraz osoby mało aktywne.

Zobacz też: Osteoporoza – sprawdź, czy jesteś w grupie ryzyka

Reklama

Umierają młodzi



Mimo, iż na osteoporozę chorują przeważnie osoby powyżej 80. roku życia, to na zgon trzykrotnie bardziej narażone są kobiety o 10 lat młodsze.

Największe żniwo choroba zbiera wśród pań w wieku 65-69 lat. W tej grupie aż pięciokrotnie częściej niż u 80-latków dochodzi do śmierci w wyniku powikłań.

Gdy na diagnozę jest już za późno



Pierwsze, zauważalne dla chorego objawy osteoporozy pojawiają się dopiero, gdy osteoporoza jest już w stadium zaawansowanym. Pacjent dowiaduje się o chorobie najczęściej po pierwszym złamaniu – nadgarstka, ręki, nawet kręgu. Wbrew obiegowej opinii, złamań nie poprzedza najczęściej upadek. Wystarczy głęboki skłon, a nawet zbyt gwałtowne poderwanie się z łóżka. Pierwszemu złamaniu zaczynają towarzyszyć kolejne.

Przyjaźń po grób



Najniebezpieczniejszym w przebiegu osteoporozy jest złamanie kości udowej. W ciągu pierwszych trzech miesięcy umiera połowa dotkniętych tą przypadłością pacjentów. Ci, którym uda się go przetrwać najczęściej wymaga stałej opieki medycznej i długotrwałej rekonwalescencji. Pierwsze złamanie, najczęściej nadgarstka czy ręki, to przeważnie sygnał, że choroba będzie towarzyszyć nam, niestety, do śmierci.

Wdowi garb



Pęknięcie kości udowej to najgroźniejszy, ale nie jedyny skutek choroby. Łamliwym kościom towarzyszy ból kręgosłupa, zniekształcenie sylwetki i tzw. wdowi garb, czyli wygięcie piersiowego odcinka kręgosłupa, powodujące poważne zaburzenia w funkcjonowaniu układu oddechowego. Objawy te aż 8-krotnie zwiększają ryzyko śmierci chorej.

Świadome ryzyka



Chorobie można skutecznie przeciwdziałać dzięki odpowiedniej profilaktyce i wcześnie rozpoczętemu leczeniu. Podstawową metodą diagnozy jest badanie gęstości kości (densytometria), które pozwala wykryć zmiany w ich strukturze jeszcze na bardzo wczesnym etapie. Niestety, aż ¾ chorych nigdy nie wykonała tego badania, mimo, iż ponad 90 proc. Polek jest świadoma zagrożeń jakie powoduje osteoporoza.

Zobacz też: Jak leczy się osteoporozę?

Reklama

Jak przeciwdziałać osteoporozie?



Planując życie na lata do przodu mało kto myśli o tym, jak zabezpieczyć swoje zdrowie. Warto jednak wziąć je pod uwagę, jeszcze zanim zaczniemy się starzeć. Rzucenie palenia, ograniczenie spożywanego alkoholu, dieta bogata w witaminę D i wapń oraz wysiłek fizyczny mogą istotnie obniżyć a nawet zahamować ryzyko wystąpienia osteoporozy. Oczywiście, wszystkie te działania muszą być podjęte odpowiednio wcześnie.