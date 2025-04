Pierwsze jesienne dni, a ty znowu jesteś chora? Nie martw się, nie ty jedna – faktem jest, że jesienią i zimą chorujemy najczęściej. Czy powodem jest chłodniejsza pogoda? Dlaczego się przeziębiamy i czy jest na to jakaś rada? Postanowiłyśmy zapytać o to specjalistę. Na nasze pytania odpowiedział Waldemar Ferschke – lekarz epidemiolog, wiceprezes Medisept.

Pytając o przeziębienie, nie możemy nie zacząć od tego, skąd się bierze. Wielu z nas wierzy, że przeziębiamy się z zimna. Czy to prawda?

Waldemar Ferschke: Moment samego wychłodzenia to moment osłabienia organizmu. Takie osłabienie może być spowodowane nie tylko przez wychłodzenie, ale także np. przez przegrzanie czy wysiłek. Takie zjawisko nazywane jest w medycynie zaburzeniem homeostazy, czyli zakłóceniem stanu równowagi organizmu. Jest to moment, w którym obca flora bakteryjna lub wirusy mają łatwiejszy dostęp do naszego organizmu niż w normalnym stanie jego równowagi.

Dlaczego najczęściej przeziębiamy się jesienią lub zimą i czy to prawda, że przeziębienie zawsze trwa tydzień?

Okresy przejściowego załamania pogody są faktycznie okresami wzmożonej zachorowalności na choroby zakaźne, a więc i przeziębienie. Jest to oczywiście związane z tym, że jesteśmy bardziej narażeni na osłabienie naszego organizmu, chociażby poprzez wychłodzenie. Czy zawsze trwa tydzień – tak, jest to taki czas, kiedy zdrowy organizm w naturalny sposób powraca do właściwego sobie stanu równowagi. Jeśli jednak czas ten się wydłuża, jest to już powodem do obaw, czy nie doszło w międzyczasie do poważniejszej infekcji. Wówczas trzeba udać się do lekarza.

A jak odróżnić przeziębienie od grypy?

Grypa to poważna choroba wirusowa, która objawia się bardzo wysoka gorączką nawet powyżej 40 stopni, bólami mięśniowymi, bólami głowy. Chory może mieć zaczerwienione gardło, ale brak jest przy grypie ropni na jego powierzchni. Pojawiają się one natomiast przy chorobach bakteryjnych, np. anginie.

Przeziębienie zaś z reguły powodowane jest przez wirusy inne niż wirus grypy. Zidentyfikowanych wirusów wywołujących przeziębienie jest ponad 200, a najczęściej są to tzw. rinowirusy. Przy przeziębieniu temperatura jest niższa niż przy klasycznej grypie. Pozostałe objawy są podobne, jednak również mogą występować w mniejszym nasileniu.

Co powinnyśmy robić, gdy pojawi się u nas stan podgorączkowy lub gorączka? Kiedy ją zbijać i jak? Czy zawsze powinniśmy to robić? Kiedy gorączka jest pożądana i w czym organizmowi pomaga?

Należy zacząć od tego, że stan gorączki, lub raczej stan podgorączkowy, jest stanem pożądanym. Zachodzą wówczas w naszym organizmie procesy obronne, czyli nasze ciało w sposób naturalny samo broni się przed atakiem bakterii i wirusów i stara się je zwalczać. Nie należy zatem panikować, jeśli pojawi się gorączka. Należy zadbać o swój komfort, odpoczynek, wypić ciepłą herbatę z sokiem z malin lub cytryną. Jeśli to nie pomaga, a gorączka się nasila i sięga znacznie powyżej 38 stopni Celsjusza, należy udać się do lekarza. Należy wtedy także wspomagać się lekami przeciwgorączkowymi.

Czy z objawami przeziębienia powinniśmy udać się do lekarza? A może lepiej leczyć się samemu?

Gdy przeziębienie się przeciąga powyżej tygodnia, trzeba koniecznie skonsultować się z lekarzem. Trzeba również pozostać w domu, żeby nie zarażać innych. Ponadto, aby uniknąć przenoszenia infekcji na naszych domowników bądź inne osoby w otoczeniu, trzeba przestrzegać podstawowych zasad higieny, takich jak zasłanianie twarzy podczas kichania i kaszlu.

Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że podczas kichania tworzą się tzw. aerozole, czyli bardzo drobne cząsteczki śliny, które rozprzestrzeniają się po otoczeniu nawet w promieniu kilku metrów. Cząsteczki te są różnej wielkości. Te, które nie przekraczają 5 mikronów, nigdy nie opadają! Dlatego też ważnym elementem profilaktyki i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się zakażeń jest wietrzenie pomieszczeń, w których przebywają osoby chore, ale także dezynfekcja powierzchni w tych pomieszczeniach – zwłaszcza tych, które są powierzchniami najczęściej dotykanymi.

Czy możemy coś zrobić, by nie dać się chorobie? Jak zwiększyć swoją odporność?

Warto być aktywnym, uprawiać sport, zahartować się, aby zimno nie powodowało u nas stanu osłabienia. Ważna jest również higiena pomieszczeń, ich częste wietrzenie. No i przede wszystkim prawidłowa higiena rąk, ponieważ to one są kluczowym nośnikiem mikroorganizmów chorobotwórczych. Jeśli nie możemy akurat umyć rąk, to zdezynfekujmy je płynem o wysokim spektrum działania na wirusy i bakterie. A po powrocie do domu koniecznie i bardzo dokładnie umyjmy ręce!

