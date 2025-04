Zapalenie pęcherza moczowego - co przyczynia się do rozwoju choroby?

Wszystkiemu winna nasza budowa: krótsza niż u panów cewka moczowa sprawia, że bakterie mają bliżej do pęcherza. Poza tym niedaleko ujścia cewki znajduje się odbyt, skąd bakterie bez trudu mogą się przenosić do układu moczowego. Podobnie dzieje się w czasie stosunku. Infekcjom pęcherza sprzyjają również: przeziębienie i wychłodzenie organizmu oraz stosowanie mechanicznych środków antykoncepcyjnych – krążków domacicznych oraz spiral (krążek uciska szyjkę pęcherza, zakłócając jego funkcjonowanie, zaś spirala antykoncepcyjna wywołuje w macicy lekki stan zapalny, a to zwiększa prawdopodobieństwo zakażenia dróg moczowych). Wiadomo również, że ryzyko infekcji dróg moczowych zwiększa się w czasie ciąży i menopauzy.

Zapalenie pęcherza moczowego - objawy choroby

Zapalenie układu moczowego zawsze wymaga leczenia. Gdy jednak objawy nie są zaawansowane, możesz spróbować pokonać je sama. Oto szczegóły.

Objawy, które możesz pokonać domowymi sposobami (początkowe stadium choroby)

ból brzucha

częste wizyty w łazience

pieczenie podczas oddawania moczu

Objawy, które kwalifikują cię do wizyty u lekarza (choroba zagraża nerkom!)

gorączka

krwiomocz

bóle pleców w okolicy lędźwiowej

Zapalenie pęcherza moczowego - jak działać domowymi sposobami?

1. Pij jak najwięcej, nawet szklankę płynu co pół godziny. To przyspieszy wypłukiwanie bakterii z dróg moczowych. Najlepsze do picia są: niegazowana woda mineralna (może być z cytryną), rozcieńczony sok z aronii i czarnej porzeczki. Zawierają one sporo witaminy C, która hamuje rozwój bakterii.

2. Rozgrzej się. Weź termofor i wskakuj pod kołdrę. Chwila wypoczynku plus wysoka temperatura, pomogą pokonać ból brzucha. Poza tym ciepło poprawi ukrwienie, a to przyspiesza leczenie.

3. Ogranicz seks, bo wydłuża czas leczenia. Poza tym i tak nie będziesz w pełni odczuwać przyjemności, bo w czasie infekcji pożycie intymne może być bolesne.

4. Zrezygnuj z używek. Kawa, alkohol i papierosy wysuszają śluzówkę dróg moczowych, a to zwiększa ból w czasie oddawania moczu.

5. Wspomóż się ziołami. Rób z nich napary do picia oraz stosuj lecznicze nasiadówki.

Uwaga! Jeśli w ciągu dwóch dni objawy nie ustąpią, idź do lekarza!

Zapalenie pęcherza moczowego - z wizytą u lekarza

1. Czas na leczenie. Jeśli lekarz potwierdzi zapalenie układu moczowego, przepisze ci antybiotyk. Gdy objawy są nasilone, nie ma czasu na zwłokę, bo to grozi zapaleniem nerek, które jest już znacznie trudniejsze do pokonania.

2 . Antybiogram. To specjalistyczna analiza moczu, którą lekarz może zlecić w przypadku nawracających infekcji. Chodzi o to, by precyzyjnie dobrać antybiotyk.