Jedna na dziesięć pacjentek zgłaszających się do ginekologa ma ostre zapalenie przydatków, czyli jajników i jajowodów. Jajniki odpowiadają za wytwarzanie estrogenów i progesteronu (żeńskich hormonów płciowych), a jajowody to droga „szybkiego ruchu”, która ułatwia transport komórki jajowej do macicy. Czasem w obrębie przydatków dochodzi do powstawania stanów zapalnych. Choroba atakuje młode, aktywne seksualnie kobiety w wieku 25–30 lat. Mniej narażone są panie stosujące pigułki antykoncepcyjne. Zagęszczony śluz szyjkowy, który wytwarza się pod wpływem estrogenów, chroni przed bakteriami wywołującymi zapalenia przydatków.

Bakterie na celowniku

Główną przyczyną choroby są gronkowce, paciorkowce lub bakterie E. coli. W większości przypadków dostają się one do jajników i jajowodów z zewnątrz (przez pochwę i macicę). Czasem „wędrują” z chorych migdałków, zatok, nieleczonych zębów lub z wyrostka robaczkowego przez krew do przydatków.

Co możesz zrobić?

By zapobiec infekcji, trzeba dbać o właściwą higienę. Podmywać się przynajmniej raz dziennie, korzystając z odpowiednich płynów do higieny intymnej (zwykłe mydło może podrażniać błony śluzowe i ułatwiać przenikanie bakterii). Unikać kontaktów seksualnych z przypadkowymi partnerami. Należy też na bieżąco leczyć zęby i zwalczać różne stany zapalne.

Czerwone światło

Jeśli doszło już do zapalenia, pojawiają się zwykle nagłe i silne bóle brzucha, zwłaszcza gdy uciska się podbrzusze. Dolegliwościom mogą towarzyszyć mdłości i podwyższona temperatura. Objawy mogą się nasilać podczas miesiączki i tuż po niej. Czasem występują upławy. Zdarzają się też trudności z oddawaniem moczu i dolegliwości układu pokarmowego (biegunki, zaparcia, kolka jelitowa).

Co możesz zrobić?

Aby dowiedzieć się, czy problem na pewno wynika z ostrego zapalenia przydatków, trzeba jak najszybciej zgłosić się do ginekologa. Oprócz podstawowego badania ginekologicznego lekarz może zrobić USG dopochwowe, by sprawdzić, czy jajniki i jajowody są prawidłowo zbudowane. W przypadku infekcji dostaniesz antybiotyki i leki przeciwzapalne (zmniejszają ból, zwalczają stan zapalny oraz ułatwiają zachowanie drożności jajowodów). Lekarz zaleci też pozostanie przez kilka dni w łóżku. Jeśli choroba ma bardzo gwałtowny przebieg, może się okazać, że konieczne jest leczenie szpitalne.

Grzech zaniechania

Pozostawiona sama sobie ostra infekcja przydatków po jakimś czasie się wycisza. Ale stan zapalny cały czas się tli. W jego wyniku zaczynają powstawać blizny na jajowodach, które po jakimś czasie mogą prowadzić do ich niedrożności, a nawet do niepłodności. Taki stan łatwo przegapić. Ale przy wychłodzeniu dolnych części ciała może nastąpić zaostrzenie choroby. Wystarczy przemarznięcie nóg, noszenie zbyt krótkiej spódnicy i cienkich rajstop zimą. Wtedy pojawiają się stany podgorączkowe, ból w czasie miesiączki i dyskomfort

podczas współżycia, upławy, wzdęcia brzucha i uczucie pełności (związane ze zrostami).

Co możesz zrobić?

Leczenie przewlekłego zapalenia przydatków jest bardzo trudne i długotrwałe. Stosuje się leki przeciwbólowe, a po złagodzeniu pierwszych objawów leczenie sanatoryjne.

Konsultacja: specjalista ginekolog Jacek Tulimowski