Zapalenie ucha środkowego to typowa infekcja dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszych, co nie znaczy, że nie zdarza się u nastolatków i dorosłych. Do zapalenia ucha dochodzi w wyniku infekcji, wtedy wyróżniamy:

ostre ropne zapalenie - wywołane bakteriami,

ostre nieropne zapalenie - wywołane wirusami.

W wielu przypadkach bakterie i wirusy z nosa i/lub gardła przedostają się do jamy bębenkowej.

Objawy zapalenia ucha:

W zależności od rodzaju zapalenia ucha środkowego, objawy mogą się różnić. Do najpowszechniejszych zalicza się:

ból ucha - zwykle pulsujący i tętniący (domowe sposoby na ból ucha),

ucisk w uchu,

zaczerwienie i swędzenie ucha,

Do powyższych dolegliwości może dojść gorączka i osłabienie, nudności i wymioty, brak apetytu, a także wyciek ropny z ucha.

Gdy dziecko choruje na zapalenie górnych dróg oddechowych, jest narażone na rozprzestrzenienie się infekcji. Wtedy zwykle dochodzi do zapalenia ucha u dziecka. U niektórych maluchów już zwykły katar może być czynnikiem wywołującym infekcję ucha.

Objawy zapalenia ucha u niemowląt:

wysięk wydzieliny (bezbarwnej lub żółtej) z ucha,

problemy z karmieniem.

Objawy zapalenia ucha u dzieci powyżej 1. roku życia:

ból ucha,

niepokój i rozdrażnienie,

gorączka (zobacz najczęstsze przyczyny gorączki),

trudności ze spaniem,

wymioty i biegunka.

To inne zakażenie niż zapalenie ucha środkowego. Do zapalenia ucha wewnętrznego, czyli błędnika, może dojść w wyniku zakażenia bakteriami, wirusami lub pierwotniakami. Niektóre choroby autoimmunologiczne też mogą wywołać infekcję.

Do najczęstszych objawów zapalenia błędnika należą:

Osoba z zapaleniem ucha wewnętrznego może mieć złe ogólne samopoczucie, być osłabiona.

W tej infekcji dochodzi do stanu zapalnego zewnętrznego przewodu słuchowego. Czynnikami sprzyjającymi rozwojowi zapalenia ucha zewnętrznego jest m.in. cukrzyca, alergie, nadmierna wilgotność, częste korzystanie z basenów oraz niewłaściwa higiena uszu (używanie patyczków zamiast płynu do rozrzedzania wydzieliny usznej).

Objawy zapalenia ucha zewnętrznego to m.in.:

ból ucha,

wyciek wydzieliny,

swędzenie ucha.

Chory może też mieć wrażenie, że gorzej słyszy.

Objawów zapalenia ucha - bez względu na jego rodzaj - lepiej nie bagatelizować, gdyż nieleczone zapalenie prowadzi do groźnych powikłań, np. zapaleniem opon mózgowych czy uszkodzeniem nerwu twarzowego, a nawet może skończyć się utratą słuchu.

