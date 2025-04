Zapalenie wyrostka robaczkowego jest bolesnym stanem zapalnym przypominającej wyglądem palec kieszonki znajdującej się w początkowym odcinku jelita grubego. Schorzenie to dotyczy najczęściej młodych osób w wieku od 10 do 30 lat, a jego przyczyną jest prawie zawsze zatkanie światła wyrostka, najczęściej kałem.

Reklama

Zalecane do tej pory leczenie obejmowało usuniecie wyrostka, czyli tzw. appendektomię.

Po drugiej strony barykady mamy zapalenie uchyłków jelita grubego, w którym proces zapalny obejmuje uwypuklenia błony śluzowej i podśluzowej jelita przez błonę mięśniową aż do błony surowiczej. Schorzenie to dotyka jednak najczęściej osób po 60 roku życia i wymaga jedynie podania antybiotyków.

Co łączy te dwie odrębne jednostki chorobowe? Odpowiedzi udzielają epidemiolodzy z Southern Methodist University w Dallas na łamach czasopisma Archives of Surgery. Po przeanalizowaniu danych pochodzących od wielu młodych pacjentów z zapaleniem wyrostka i starszych chorych z zapaleniem uchyłków doszli do wniosku, że przebieg tych dwóch chorób jest bardzo podobny.

„Zapalenie wyrostka u dziecka i zapalenie uchyłków u dorosłego wydają się być bardzo do siebie podobne, co sugeruje wspólne mechanizmy patologiczne leżące u ich podstaw.” – piszą autorzy – „ Przynajmniej w przypadku wyrostka, jego przedziurawienie nie musi być nieuniknioną konsekwencją opóźnienia w leczeniu. Jeśli zapalenie wyrostka powstaje w przebiegu podobnego mechanizmu jak zapalenie uchyłków, to może być ono podatne na leczenie antybiotykami, co pozwoli uniknąć leczenia chirurgicznego.”

Zobacz też:

Wyrostek robaczkowy – kiedy należy go wyciąć?

Jak rozpoznać zapalenie wyrostka?