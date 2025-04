Zapalenie zatok – ale których?



Do zapalenia zatok dochodzi, gdy ujście zatoki zostanie zatkane i blokuje tym samym przepływ powietrza i wydzielinę w środku. Problemy z zatokami są najczęściej spowodowane: zaburzeniami drożności nosa, polipami, przerośniętymi migdałkami, skrzywieniem przegrody nosowej, próchnicą, alergią oraz suchym powietrzem, które wysusza błony śluzowe.

Na poniższej grafice przedstawiono rozmieszczenie zatok – powietrznych jam wyścielonych błoną śluzową. Zatoki rozmieszczone są symetrycznie po obu stronach czaszki. Są to zatoki: czołowe, szczękowe, klinowe i sitowe.

Kliknij na wybraną nazwę zatoki, by dowiedzieć się o niej więcej – jakie są objawy jej zapalenia, czym się charakteryzuje i jak wyleczyć związaną z nią infekcję!

Reklama

fot. ALAMAKOTA







Polecamy także interaktywną planszę, która pomoże ci zdiagnozować twój ból głowy: Ból głowy - jakie masz objawy?

Po czym poznać zapalenie zatok?



Objawy zapalenia zatok:

ucisk i silny ból w okolicy zatoki (lub zatok) objętej stanem zapalnym (w okolicy czoła, policzków lub nasady nosa);

wrażenie nabrzmienia twarzy;

ból nasilający się zwłaszcza rano i podczas pochylania;

ropna wydzielina,

stan podgorączkowy lub gorączka;

poczucie zmęczenia;

brak apetytu;

zaburzenia węchu.

Reklama

Jeśli przynajmniej część z powyższych objawów utrzymuje się przez ponad dwa tygodnie, należy udać się do lekarza rodzinnego lub laryngologa. Warunkiem wyleczenia zapalenia zatok jest bowiem dokładna ich diagnostyka i przyjmowanie antybiotyków.

Dowiedz się więcej o zapaleniu zatok z działu Zatokowy ból głowy