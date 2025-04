Wydaje się, że każdy potrafi prawidłowo dbać o higienę jamy ustnej - przecież mycie zębów to element codziennej toalety. Jednak, jak pokazują badania i doświadczenie stomatologów, większość dorosłych osób nie potrafi we właściwy sposób dbać o zdrowy uśmiech. Potwierdziły to również konsultacje w mobilnych gabinetach dentystycznych, przeprowadzane w ramach kampanii „Dni Konsultacji Stomatologicznych”.

1. Myj zęby minimum dwa razy dziennie, a najlepiej po każdym posiłku, a po wieczornym myciu nic już nie spożywaj.

2. Optymalny czas szczotkowania to około 2-3 minut. Zbyt szybkie mycie nie usunie wszystkich zanieczyszczeń i bakterii, natomiast wydłużony czas szczotkowania może skutkować podrażnieniami dziąseł, dziąseł nawet nadmiernym ścieraniem szkliwa.

3. Skonsultuj ze stomatologiem wybór właściwej dla swoich zębów szczoteczki i pasty.

4. Przynajmniej raz dziennie używaj nici dentystycznej po myciu zębów, w celu pozbycia się zanieczyszczeń z przestrzeni miedzyzębowych. Do tego celu zawsze używaj nici woskowanych z fluorem, które zapobiegają powstawaniu ubytków stycznych oraz chorób dziąseł.

5. Nie zapominaj o higienie języka, na którym rozwija się wiele bakterii grzybiczych. Używaj do tego celu specjalnych, gumowanych elementów szczoteczek, lub twardej szczoteczki do zębów, ale nie tej, której używasz do mycia zębów!

6. Osoby z problemem nieświeżego oddechu, lub noszące aparaty ortodontyczne powinny dodatkowo stosować płyny do płukania jamy ustnej, które działają bakteriobójczo.

7. Przynajmniej dwa razy do roku odwiedzaj dentystę w celu oceny stanu zdrowia jamy ustnej. Wiele chorób niezwiązanych bezpośrednio z bólem zębów można wcześnie wykryć na podstawie stanu jamy ustnej, należą do nich m.in. białaczka.

8. Warto również dla utrzymania dobrego stanu zdrowia zębów i jamy ustnej zrezygnować z palenia papierosów, ograniczyć spożywanie produktów oklejających zęby, tj. cukierki, chipsy, a wszelkie zabiegi wybielania zębów konsultować ze stomatologiem.

Warto pamiętać, że prawidłowa higiena jamy ustnej jest najskuteczniejszą profilaktyką chorób zębów. Pozwala także uniknąć bolesnego, długotrwałego i często kosztownego leczenia.

