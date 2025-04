Osoba uprawiająca kulturystykę ćwiczy wybrane partie mięśni w określonej części ciała (na przykład ręce, nogi czy brzuch). Ćwiczenia takie wywołują bardzo pozytywne skutki dla naczyń krwionośnych – zwiększają przepływ krwi przez wybrane rejony organizmu. Uprawianie sportu także wpływa dodatnio na inne układy i czynności ciała takie jak oddychanie, przemiana materii, czy wyrzut hormonów.

„Wspomagacze” dla kulturystów

Najgroźniejsze dla kulturystów są oferowane suplementy diety. Producenci środków wspomagających efekty ćwiczeń zapewniają o ich całkowitym bezpieczeństwie i braku przeciwwskazań do stosowania. W rzeczywistości każdy taki preparat może spowodować poważne konsekwencje zdrowotne dla osób, które cierpią na choroby przewlekłe lub są za młode na stosowanie tych suplementów.

Uwaga, sterydy!

Wielu kulturystów pod wpływem presji wewnętrznej lub środowiskowej, decyduje się na przyjmowanie sterydów anabolicznych. Szybszy, łatwiejszy i przyjemniejszy efekt kusi każdego. Sterydy są to leki, których jednym z działań jest przyspieszenie wzrostu masy mięśniowej. Niestety to jedno z niewielu pozytywnych działań tych leków. Reszta jest bowiem wybitnie niekorzystna, przede wszystkim dla stanu układu naczyniowego i serca.

Ciemna strona sterydów

Negatywny wpływ sterydów na układ krążenia rzuca cień na wszelkie promowane ich zalety. Zmienia się skład krwi – robi się ona bardziej zagęszczona, a przez to łatwiej dochodzi do uszkodzeń naczyń. Serce musi przez to wykonywać bardziej intensywną pracę, a więc mięsień sercowy przerasta, szybciej się męczy.

W organizmie zatrzymuje się też woda i zamiast na bieżąco wypływać wraz z moczem – powoduje obrzęki i zaburzenia jonowe (jony to składniki krwi, które stoją na straży równowagi wodnej i zdrowia nerek). Wszystkie te efekty nie występują osobno, ale sumują się i przez to są jeszcze bardziej groźne.

Kreatyna szkodzi?

Kreatyna to substancja, występująca w naszym organizmie, przede wszystkim w mięśniach. Jest ona dodawana do większości dostępnych na rynku odżywek dla kulturystów. Jest traktowana jako całkowicie bezpieczny specyfik. Może się wydawać, że coś, co występuje w organizmie i jest przez niego wytwarzane, nie może być szkodliwe.

Dla osób całkowicie zdrowych, w dawkach zalecanych na opakowaniu specyfiku – jest bezpieczna. Nie jest także uznawana za doping (w przeciwieństwie do sterydów, które dopingiem są), jej przyjmowanie jest całkowicie legalne. Jednakże u osób poniżej 15 roku życia oraz u osób, które mają chore nerki albo wątrobę może powodować uszkodzenia tychże narządów.

