Jeżeli w skórze znajdziemy fragment kleszcza, można przypuszczać, że został on częściowo zdrapany. Przenoszące boreliozę bakterie z rodzaju Borrelia wykryto w gruczołach ślinowych oraz treści jelitowej kleszczy, skąd mogą trafić do organizmu człowieka. Niestety trudno jest ocenić, czy fragment pajęczaka tkwiący w ciele zawiera materiał zakaźny. Sprawdź, co zrobić w przypadku zdrapania kleszcza.

Spis treści:

Zdrapanego kleszcza należy spróbować usunąć, chwytając go zdezynfekowaną pęsetą jak najbliżej skóry, a następnie ciągnąc do góry zdecydowanym ruchem. Może też użyć jałowej igły, jeśli pozostawiona część jest bardzo mała i nie da się jej chwycić innymi narzędziami.

Jeśli tak się stanie fragment pozostanie w ciele - przyp. red., usuń części kleszcza pęsetą. Jeśli nie możesz łatwo usunąć główki kleszcza, zostaw ją w spokoju i pozwól skórze się zagoić – radzą specjaliści CDC.

Jeśli uda się wyjąć pozostałość kleszcza, miejsce po ugryzieniu trzeba zdezynfekować, a w razie wystąpienia objawów (takich jak rumień wędrujący, gorączka, złe samopoczucie, bóle mięśni) zgłosić się do lekarza. Objawy zakażenia boreliozą mogą pojawić się w ciągu kilku tygodni od ugryzienia. W tym czasie wystarczy zachować czujność.

W przypadku gdy nie możemy sami usunąć pajęczaka, możemy udać się do chirurga. Jeżeli zostawimy część głowową, to wystarczy dezynfekować miejsce ugryzienia i zachować czujność na ewentualne objawy zakażenia.

Zdrapany kleszcz nie stanowi dużego zagrożenia. Potencjalnym źródłem choroby mogą być pozostawione w ciele fragmenty z gruczołami ślinowymi. Taka sytuacja zdarza się jednak rzadko. Gruczoły ślinowe, wbrew temu co mogłoby się wydawać, znajdują się w tułowiu pajęczaka, a nie w aparacie gębowym. Sam aparat gębowy pajęczaka może wywołać tylko miejscowe zaczerwienienie, które nie jest groźne.

Co więcej, badania dowodzą, że ryzyko zachorowania na boreliozę jest niskie, jeśli kleszcz został usunięty w ciągu 24 godzin. Tyle czasu zazwyczaj zajmuje krętkom Borrelia przedostanie się z jelit do śliny. U nimf kleszczy proces może być o kilka godzin krótszy. Należy też pamiętać, że nie wszystkie kleszcze są zakażone.

Ryzyko zachorowania na boreliozę z Lyme po pojedynczym pokłuciu przez kleszcze jest niskie i wynosi od – przeczytamy w rekomendacjach Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

Według CDC, aby zmniejszyć ryzyko zdrapania kleszcza i pozostawienia jego fragmentu w skórze, należy postępować według instrukcji:

Użyj czystej pęsety o cienkich końcówkach. Uchwyć kleszcza jak najbliżej powierzchni skóry. Pociągnij w górę stałym, równym ruchem. Nie przekręcaj, nie szarp kleszcza, ponieważ może to spowodować oderwanie się części pajęczaka i pozostawienie ich w skórze. Po usunięciu kleszcza dokładnie oczyść miejsce ukąszenia i dłonie alkoholem lub wodą z mydłem. Nigdy nie rozgniataj kleszcza palcami. Pozbądź się żywego kleszcza: wkładając go do alkoholu lub spuszczając go w toalecie.

Ważne jest szybkie działanie. Kleszcza powinniśmy usunąć jak najszybciej. Po 24 godzinach od ugryzienia znacznie rośnie ryzyko zakażenia.

Podsumowując, niewielka część kleszcza pozostawiona w skórze nie zwiększa istotnie ryzyka zakażenia boreliozą. Jeżeli dojdzie do zdrapania kleszcza i jego fragment pozostanie w ciele, to należy spróbować go usunąć lub pozostawić bez interwencji. Co kilka godzin przez parę tygodni powinniśmy obejrzeć miejsce po ukąszeniu i całe ciało, a w razie wystąpienia rumienia lub gorączki zgłosić się do lekarza.

Więcej: Jak usunąć kleszcza?

