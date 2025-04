Poranna kawa w pośpiechu, już dzwoni komórka więc zapalam papierosa zamiast śniadania, potem szybko do pracy, w nieustannym biegu, stresie...

W dzień nie mam czasu na ciepły posiłek, w tak zwanym międzyczasie pochłaniam kilka sycących batoników. Dopiero wieczorem

zjadam nieograniczone ilości jedzenia, makaron z sosem, tosty, sałatka no i oczywiście owoce - żeby było zdrowiej- jeszcze przed snem szklanka ziół przeczyszczających, to na problemy z przemianą materii... Jest dobrze, mam na to siły, jeszcze... Ile z nas mogłoby podpisać się pod tym, lub bardzo podobnym tekstem? Żyjemy niezdrowo, nie dbamy o siebie, nie szanujemy tego co najważniejsze! Teraz liczy się praca, kariera i wszyscy dookoła, my jesteśmy gdzieś na szarym końcu. Drogi krem i tabletki „odchudzające" pozwalają nam pozbyć się wyrzutów sumienia.

Ale jak długo można tak żyć?

Pamiętaj, że każdy kulinarny grzech, każdy papieros, każda kawa wypita na czczo, prędzej czy później dadzą o sobie znać. Szybciej niż myślisz pojawią się problemy ze zdrowiem, a wtedy usłyszysz „ Pani już dziękujemy". Co wtedy? Czy poradzisz sobie ze świadomością, że jesteś już niepotrzebna? Musisz jak najszybciej przerwać to błędne koło i zacząć szanować siebie! Jest wiele sposobów by zachować zdrowie i radość życia, nie chodzi tu o cudowne pigułki, które sprawią, że będziemy wiecznie młode, szczupłe i szczęśliwe... Takie środki po prostu nie istnieją! Chodzi raczej o zachowanie umiaru we wszystkim, o zasadę złotego środka, który pomoże nam wygospodarować czas na pracę, dom, rodzinę i dla nas samych.

To bardzo ważne by mieć czas dla siebie

Nigdy nie zapominaj o śniadaniu, które jest najważniejszym posiłkiem, ponieważ ma zapewnić energię do pracy. Zrezygnuj ze słodyczy, albo wyznacz sobie jeden słodki dzień, tak jak robi się to małym dzieciom, wtedy czekolada ma naprawdę rozkoszny smak! W ciągu dnia postaraj się zjeść chociaż jeden ciepły posiłek, najlepszy byłby domowy obiad, ale jeśli nie masz takiej możliwości, to przynajmniej zrezygnuj z fast foodów na rzecz zdrowszego posiłku w dobrej restauracji. Pamiętaj aby się nie przegładzać ani też nie przejadać, wszystko z

umiarem. Wypijaj przynajmniej półtora litra wody mineralnej lub źródlanej dziennie, a zamiast kolejnej filiżanki kawy wypij zieloną herbatę lub miętę. Trudno podać przepis „na zdrowie", każdy powinien indywidualnie podejść do swojego organizmu, jeżeli masz na sumieniu wiele różnych wykroczeń - udaj się do lekarza, który na podstawie badań zleci prawidłową dietę i zapisze odpowiednie dla Ciebie witaminy i minerały. Jeżeli zmienisz na lepsze swoje nawyki żywieniowe, zrób następny krok, krok w sensie dosłownym, załóż sportowe buty i wyjdź na spacer. Delektuj się słońcem, zielenią drzew, nie myśl o pracy tylko postaraj się odprężyć...W miarę możliwości spróbuj uprawiać jakiś sport, powoli i stopniowo, wybierz dyscyplinę, która Ci odpowiada, może coś w czy byłaś dobra w szkole? Sport daje wiele satysfakcji, po pewnym czasie zauważysz poprawę kondycji i utratę zbędnych kilogramów a wtedy nie będziesz już mogła się bez niego obyć! Powracaj do formy „zdroworozsądkowo". Nie daj się namówić na super diety, dzięki którym schudniesz 15 kilogramów w ciągu miesiąca. Porównaj je i oceń, ale nie koniecznie stosuj. Dieta powinna towarzyszyć Ci stale, dieta zdrowa, dopasowana do Twojego wieku i trybu życia. Zapoznaj się z różnymi przepisami kulinarnymi i wybierz tylko te, które wydadzą Ci się smaczne i ciekawe. Wsłuchaj się w swój organizm - on najlepiej podpowie co jest dobre, a czego powinnaś się wystrzegać.



