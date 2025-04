Zainwestuj w siebie, w swój głos. Wprowadzając kilka prostych nawyków w swoje codzienne życie, możesz pomóc sobie, a co za tym idzie, swojemu głosowi lepiej funkcjonować.

Woda

1,5 litra niegazowanej wody to minimum, jakie powinniśmy zapewnić naszemu narządowi głosowemu dla jego zdrowego funkcjonowania. Dzięki niej fałdy głosowe mogą prawidłowo wykonywać swoje zadanie.

Zawsze warto mieć przy sobie butelkę niegazowanej wody mineralnej (1,5 litra) i wypijać ją w ciągu dnia; jeśli jesteś w stanie lub odczuwasz, że Twój organizm domaga się większej ilość (i nie masz ku temu medycznych przeciwwskazań)- pij więcej. Pij więcej również, gdy prowadzisz aktywny tryb życia i w czasie upałów.

* szklanka letniej wody przed snem

Jest to dobry nawyk dla nas wszystkich, ponieważ w czasie snu nie jesteśmy w stanie kontrolować temperatury i wilgotności otoczenia. Dostarczając naszemu organizmowi trochę płynów również przed snem, choć w pewnym stopniu zabezpieczamy nasze błony śluzowe przed wysychaniem i podrażnieniami. Zdarza się, że śpimy z otwartą buzią, co powoduje, że wdychamy powietrze ustami (a już na pewno taka sytuacja mam miejsce, gdy dopada nas katar).

* szklanka ciepłej (ale nie gorącej) przegotowanej wody po przebudzeniu

Taka woda jest wspaniałym środkiem na dobry początek dnia, pomaga oczyścić organizm z toksyn, pobudza przemianę materii i jest formą „pobudki” naszego głosu. To pierwszy krok w dbaniu o odpowiedni stan narządu głosowego, który trzeba kontynuować w ciągu dnia i forma przygotowania głosu do pracy.

* szklanka wody przed posiłkiem

Dobre rozwiązanie dla osób, którym trudno jest się przekonać do wypijania większej niż zwykle ilości wody w ciągu dnia. Zakładając, że spożywamy co najmniej 5 posiłków dziennie, wypijanie szklanki niegazowanej wody przed każdym z nich, znacznie zwiększy ilość płynów, za co głos będzie nam wdzięczny.

Sen

O ile to możliwe, wysypiaj się. Przynajmniej raz na kilka dni pozwól sobie na dłuższy sen, małe lenistwo. Sen jest czasem regeneracji organizmu. Braki snu odczuwa także Twój narząd głosowy. Brak snu powoduje między innymi spadek energii, witalności, rozdrażnienie, zniechęcenie, a co za tym idzie, nadmierny wysiłek mięśni głosowych.

Zadbaj o siebie

- Każdego dnia znajdź kilka minut dla siebie i przeznacz je na to, czego właśnie Ci trzeba.

- Zatrzymaj się. Zrób coś, na co ciągle brak Ci czasu.

- Weź ciepłą kąpiel, zapal świece, skuś się na masaż.

- Czytaj, słuchaj muzyki, śpiewaj, spaceruj, tańcz, ćwicz, medytuj, odpoczywaj, rozwijaj się..

- Spotkaj się ze sobą. Zapytaj siebie czego pragniesz, dokąd zmierzasz?

- Przyjrzyj się sobie. Co już udało Ci się osiągnąć, a co jeszcze przed Tobą?

- Zobacz co zmieniło się w Tobie, co zmieniło się w Twoim życiu i jak to wpływa na Ciebie, na

postrzeganie samego siebie, świata i innych ludzi. jak to odbija się na Twojej pracy głose.

- Choć przez kilka minut bądź ze sobą.

- Stosuj ćwiczenia relaksacyjne.

- Rozciągaj ciało.

- Zapisz się na grupowe ćwiczenia, jeśli nie masz motywacji do samodzielnych ćwiczeń.

Oddech

Oddychaj pełnią życia. Ciesz i rozkoszuj się nim. Poczuj zapach kwiatów, zapach powietrza o poranku, woń, która powstaje po deszczu. Wykorzystaj te momenty jako naturalne sytuacje dla ćwiczeń.

Zauważ, że w tych sytuacjach oddychasz inaczej- pełniej i głębiej. Aktywizuje się przepona, rozluźnia się ciało, powietrze dociera do najniższych części klatki piersiowej i brzucha. Zapamiętaj te odczucia.Powtarzaj je, przywołuj w trakcie Twojej pracy nad głosem. Kiedy pracujesz głosem, wykorzystaj je jako chwilę relaksu przed lub w jej trakcie.

Kiedy nie mówisz- oddychaj nosem- to ważne. Oddech jest głębszy, a powietrze odpowiednio ogrzane i oczyszczone. Otwarte usta to przestrzeń dla powietrza, które może podrażnić błony śluzowe narządu głosowego i wolna droga do infekcji.

Wykorzystuj swoje oddechowe możliwości, nie tłum ich. Oddychaj bardziej świadomie- obserwuj swój oddech, zauważ jak reaguje na Twoje emocje, jak zmienia się gdy pojawia się stres i co dzieje się z nim w czasie rozluźnienia.

Ćwicz oddech w chwilach, których nie możesz spożytkować na coś innego. Dyskretne ćwiczenia możesz wykonywać np. gdy stoisz w kolejce lub czekasz na autobus. Możesz wówczas niezauważalnie ćwiczyć głębokie wdechy przez nos i spokojny, długi wydech również przez nos w różnych wariantach i kombinacjach.

Znajdź takie ćwiczenia, które będziesz w stanie wykonywać w czasie spaceru np. do pracy (np. synchronizowanie długości wdechów i wydechów z ilością kroków).

Gdy mówisz, oddychaj spokojnie. Nie chwytaj gwałtownie powietrza, nie staraj się wypowiedzieć wszystkiego na jednym wydechu. Rób pauzy.

Daj szansę innym...

- To znaczy pozwól, by inni także mówili. Słuchaj ich.

- Daj szansę odpocząć swojemu głosowi, zwłaszcza po długim wysiłku lub w czasie choroby.

- Słuchając innych, możesz się wiele nauczyć- choćby wysłuchiwać to, w jaki sposób mówią;

obserwować, w jaki sposób pracuje ich ciało, jak oddychają, czy ich głos odzwierciedla treść słów

itp.

Pozbądź sie nawykowego odchrząkiwania i kaszlu

Oba te nawyki niszczą głos, uszkadzają fałdy głosowe odpowiedzialne za jego tworzenie. Często towarzyszą osobom zdenerwowanym i stremowanym.

Przyjrzyj się sobie, czy nie zaczynasz rozmowy, przemówienia, występu właśnie od nich.

Owszem zdarzają się sytuację, kiedy musimy odkrztusić nadmiar wydzieliny, ale staraj się to zawsze robić cicho i delikatnie. Oszczędzisz swojemu głosowemu narządowi nadmiernego wysiłku.

Aby unikać ciągłego odchrząkiwania lub kaszlu- przełknij kilka razy ślinę, napij się wody.

Sylwia Prusakiewicz jest redaktorem serwisu www.easyvoice.pl adresowanego do osób pracujących głosem oraz do wszystkich, którzy chcą żyć świadomie i mają odrobinę odwagi, by wyruszyć w podróż, jaką jest poznawanie siebie i własnego głosu.