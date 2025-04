Pękające naczynka to częsty problem osób z wrażliwą, cienką i suchą cerą, niezależnie od wieku. Delikatne naczynia włosowate powodują pojawienie się zaczerwienienia i podrażnień skóry. Prawidłowa pielęgnacja kosmetykami dostosowanymi do tych problemów może je zniwelować. Pękające naczynka mogą być spowodowane wieloma czynnikami, m.in.: uwarunkowaniami genetycznymi, nadciśnieniem tętniczym czy zmianami hormonalnymi. Bardzo duży wpływ na stan skóry mają także czynniki atmosferyczne, takie jak wiatr, słońce, czy nagłe zmiany temperatury. Nie bez znaczenia jest też tryb życia. Palenie papierosów, picie alkoholu lub mocnej kawy, a także spożywanie ostrych potraw zdecydowanie sprzyja rozszerzaniu się i pękaniu naczynek.

Do pielęgnacji tego typu cery najlepszy będzie żel arnikowy. Zawiera on ekstrakt z arniki górskiej, niezwykle cenionej w kosmetyce. Arnika jest uważana za wspaniałe zioło zwiększające odporność organizmu na infekcje. Ponadto przyspiesza gojenie i obkurcza drobne naczynka, a także zmniejsza ich widoczność. Stosowany pod oczy zapobiega sińcom i podpuchnięciom.

Żel arnikowy to pierwsza pomoc na rozszerzone naczynka, sińce, potłuczenia, obrzmienia. Zawarty w żelu ekstrakt z arniki obkurcza drobne naczynka, zmniejsza ich widoczność, delikatnie chłodzi, działa kojąco i łagodząco. Przyspiesza gojenie mikro urazów i wchłanianie siniaków np. po zwichnięciach, stłuczeniach. Dobrze się wchłania. Efekt: obkurczone naczynka krwionośne, zlikwidowane sińce i obrzmienia (również pod oczami).

W skład żelu wchodzą m.in.:

Wyciąg z arniki górskiej (zawartość - 5%) – wzmacnia ściany naczynek włosowatych, zmniejsza ich kruchość i łamliwość.

Prowitamina B5 (zawartość – 1%) – nadaje skórze gładkość, miękkość i elastyczność. Działa aktywizująco na podział komórek naskórka. Łagodzi podrażnienia.

Źródło: materiały prasowe Floslek Pharma/ aż