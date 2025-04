Blizna to, z medycznego punktu widzenia, tkanka łączna, która powstaje w procesie gojenia i zastępuje tkankę uszkodzoną – albo w wyniku przebytej choroby, albo w wyniku zranienia, np. oparzenia, otarcia lub skaleczenia.

Większość blizn goi się samoistnie i nie wymaga stosowania specjalistycznych środków medycznych. Istnieją jednak takie blizny (np. blizny przerostowe czy keloidy), które goją się nieprawidłowo – ich powierzchnia jest czerwona i zgrubiała, znacznie większa niż miejsce, które uległo urazowi. Stanowią one problem natury estetycznej, zwłaszcza, jeśli znajdują się w miejscu odsłoniętym. Poza tym mogą wywoływać ból, swędzenie i przykurcze, a to już problem natury zdrowotnej.

Jak wykazały badania kliniczne VERADERM® jest bardzo efektywny w miejscowym leczeniu bliznowców i blizn przerostowych. Sposób użycia jest bardzo prosty – wystarczy wycisnąć z tubki niewielką ilość żelu i rozsmarować go opuszkami palców na leczonym miejscu. Żel stosuje się 2 razy dziennie – rano i wieczorem. Po nałożeniu na skórę żel tworzy na jej powierzchni cienką, nieprzepuszczalną dla wody membranę, stanowiącą niewidoczny, naturalny „bandaż”. Warto wspomnieć, że po naniesieniu żelu na bliznę miejsce to można pokrywać pudrem, różem lub innym kosmetykiem kamuflującym.

VERADERM® jest produkowany przez amerykańską firmę Implantech Associates Inc., a jego dystrybucją na polskim rynku zajmuje się P.A.D. Technologies. Żel dostępny jest bez recepty.

Źródło: Materiały prasowe P.A.D. Technologies

