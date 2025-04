Panie doktorze, boli mnie bark

To, co potocznie nazywamy barkiem, to kompleks wielu struktur – stawów, mięśni i ścięgien. To najbardziej ruchome miejsce w naszym ciele - decyduje o ruchomości całej kończyny górnej. Kiedy pojawia się ból w okolicy barku, zakres ruchów ulega zmniejszeniu. Trudniej jest sięgnąć po coś, co stoi wysoko na półce, podnieść coś cięższego, zapiąć biustonosz czy uczesać się. Jeśli uszkodzenia struktur wchodzących w skład kompleksu barkowego będą duże może dojść do znacznego ograniczenia ruchów.

Zestaw dolegliwości bólowych okolicy barku nazywany jest zespołem bolesnego barku. Ból pojawia się podczas ruchu w stawie ramiennym, na przykład przy próbie splecenia rąk za głową. Może również pojawiać się przy ucisku okolicy barku. Często nasila się w nocy i powoduje, że spanie na chorym boku jest niemożliwe.

Przyczyn takich dolegliwości jest bardzo wiele. Mogą to być zarówno urazy, zmiany zapalne lub zwyrodnieniowe tej okolicy, jak i inne choroby - na przykład dna moczanowa czy reumatoidalne zapalenie stawów. Bolesność barku może być spowodowana zmianami w tkankach i narządach pozornie odległych. Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa szyjnego mogą objawiać bólem tej okolicy.

Nie na wszystko pomogą ćwiczenia

Nie zwlekaj i skonsultuj się ze specjalistą. Schorzenie to ma charakter przewlekły i prowadzi do nieodwracalnych zmian, powodując ograniczenie ruchomości stawu barkowego. Ból trwa często wiele tygodni, po czym samoistnie zanika. Nie oznacza to wyleczenia. Ból może powracać przy próbie obszerniejszego ruchu kończyną górną. Ważne jest, by jak najwcześniej rozpocząć właściwe leczenie. Kluczowe będzie ustalenie, co powoduje ból barku. Dopiero kiedy znana jest przyczyna, można wybrać odpowiednie leczenie.

Zastosowanie znajdują leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, krótkotrwałe unieruchamianie kończyny, rehabilitacja z wykorzystaniem ćwiczeń i fizykoterapii oraz postępowanie zabiegowe. Zły dobór ćwiczeń lub ich niewłaściwe wykonanie mogą prowadzić do pogłębienia się zmian. To dlatego tak ważne jest, by ćwiczyć pod okiem specjalisty.

Ćwiczenia mają na celu wzmocnienie mięśni, które stabilizują staw ramienny. Pomagają zachować lub poprawić zakres ruchów. Podczas ćwiczeń pacjent uczy się poprawnie wykonywać ruchy w stawie, tak by nie sprawiały dolegliwości bólowych i nie pogłębiały istniejących zmian. Jeśli ból spowodowany jest zmianami zapalnymi, na przykład w obrębie kaletki podbarkowej lub pierścienia rotatorów (grupa czterech mięśni odpowiedzialnych za odwracanie ramienia) ćwiczenia będą przeciwwskazane.

W leczeniu bólu pomoże fizykoterapia

Uzupełniająco do leków działa fizykoterapia, czyli stosowanie różnych czynników fizycznych (na przykład ciepła, zimna, pola magnetycznego) w celach leczniczych. Stosuje się jonoforezę, czyli wprowadzanie leków przez skórę za pomocą pola elektrycznego lub pola magnetycznego, ultradźwięki, terapię zimnem (krioterapię), parafinoterapię (okłady lub kąpiele z wykorzystaniem ciepłej parafiny), laser, elektroterapię oraz masaże.

Pomóż sobie sam

Rehabilitacja to określona ilość sesji ćwiczeń i zabiegów, ale o bark należy dbać codziennie. Dobrze jest udać się po poradę do specjalisty i dowiedzieć się jakie ćwiczenia możemy wykonywać sami w domu. Ważny jest nie tylko rodzaj ćwiczenia, ale też częstotliwość ich wykonywania i ilość ćwiczeń w seriach. W domu można stosować również niektóre z metod fizykoterapii – ciepłe i zimne okłady.

