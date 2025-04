Zespół De Quervaina zwany jest też „kciukiem matki”. Spowodowany jest stanem zapalnym i zwłóknieniem ścięgna mięśni odpowiedzialnych za odwodzenie i prostowanie kciuka. Często rozwija się u młodych matek, czy świeżo upieczonych babć, które kilkadziesiąt razy na dobę podnoszą niemowlę.

Tak naprawdę na zespół De Quervaina narażony jest każdy, kto w pracy mocno wykorzystuje ręce, a w ciągu dnia wykonuje wiele powtarzalnych ruchów rękoma. Nadwyrężenie mięśni prowadzi do stanu zapalnego, który może objawiać się bólem lub obrzękiem u nasady kciuka. Ból przy chwytaniu większych przedmiotów lub przy próbie pokazania „jedynki” (pięść z kciukiem do góry) są charakterystyczne dla tego zespołu.

Pierwsza pomoc

Czekanie, aż ból sam przejdzie, jest błędem. Kciuk boli, przestajemy go używać, przestaje boleć, zaczynamy go używać znów zaczyna dokuczać. Tak tworzy się błędne koło. Im dłużej będziemy zwlekać z pójściem do specjalisty tym zmiany w ścięgnach będą bardziej zaawansowane, a leczenie dłuższe.

Już przy pierwszych objawach wskazana jest konsultacja z lekarzem lub rehabilitantem. To co możemy zrobić zanim wizyta się odbędzie, to regularne chłodzenie bolącego miejsca. Może to być kostka lodu albo specjalne okłady chłodzące, które można nabyć w aptece lub sklepie ze sprzętem rehabilitacyjnym. Chłodzimy miejsce kilka razy dziennie po ok. 10 min. Po chłodzeniu można zaaplikować na bolące miejsce maść o działaniu przeciwbólowo-przeciwzapalnym.

Po drugie dajemy ręce odpocząć. Rezygnujemy z wykonywania ruchów, nawet tych najlżejszych, które mogą sprawiać ból. W aptece lub sklepie ze sprzętem rehabilitacyjnym można zaopatrzyć się w ortezę, która ustabilizuje kciuk w odpowiedniej pozycji. Jeśli ból bardzo dokucza można przyjąć lek przeciwbólowy.

Zobacz też: Zespół cieśni nadgarstka – rehabilitacja

Leczenie zespołu De Quervaina

Podstawą jest leczenie zachowawcze. Składają się na nie: krótkotrwałe unieruchamianie oraz fizykoterapia – krioterapia, elektroterapia, jonoforeza, ultradźwięki, kinezyterapia (czyli leczenie ruchem). Jeśli takie postępowanie nie przynosi skutków, lekarz może zalecić zastrzyki ze sterydów w bolącą okolicę. Na każdym etapie leczenia, w przypadku silnych dolegliwości, możemy przyjmować leki przeciwbólowe (ilość i rodzaj przyjmowanego leku koniecznie należy skonsultować z lekarzem). W wyjątkowych przypadkach konieczne jest leczenie zabiegowe.

Ćwiczenia, które można robić samemu w domu

Pojawieniu się dolegliwości można zapobiec wykonując kilka prostych ćwiczeń. Można je włączyć do codziennej rozgrzewki rąk. Również, kiedy ból już się pojawi można wykonywać ćwiczenia pod warunkiem, że nie sprawiają one bólu. W każdym wypadku, czy chcemy zapobiec czy leczyć zespół De Quervaina wskazana jest konsultacja z rehabilitantem w celu dobrania zestawu ćwiczeń. Ćwicz kilka razy dziennie.

Ćwiczenie 1

Zegnij kciuk, obejmij go pozostałymi palcami zwiniętymi w pięść. Powoli zginaj nadgarstek w bok, w przeciwną stronę niż jest położony kciuk. Zginanie kontynuuj aż do uczucia rozciągania. Zatrzymaj kciuk w tej pozycji przez 10 sekund. Ćwiczenie powtórz 4 raz dla każdej z rąk.

Ćwiczenie 2

Powoli wykonuj kciukiem kółka. Zacznij od jak największych i stopniowo je zmniejszaj. Potem zakreślaj okręgi od najmniejszych do największych. Powtórz ćwiczenie 10 razy i zmień kierunek kręcenia kółek. W drugim kierunku wykonaj też 10 powtórzeń.

Ćwiczenie 3

Złącz wszystkie palce, kciukiem dotykaj sąsiedniego palca. Powoli odginaj kciuk na bok. Pozostałe palce pozostają nieruchome. Powtórz 10 razy na każdą rękę.

W tej wersji palce są złączone, a opuszkiem kciuka dotykamy podstawy najmniejszego palca. Powoli odginamy kciuk do boku. Pilnuj, aby pozostałe palce były nieruchome. Powtórz ćwiczenie 10 razy na każdą rękę.

Polecamy: Rehabilitacja po złamaniu kości promieniowej

Reklama