Zespół niespokojnych nóg jest diagnozowany coraz częściej

Nawet co dziesiąta osoba podczas snu tańczy, biegnie i… depcze kapustę - tak swoje przypadłości opisują osoby, które chorują na zespół niespokojnych nóg. Schorzenie to, będące zaburzeniem ruchowym dającym objawy nocą i podczas odpoczynku, coraz częściej jest diagnozowane. Jak poradzić sobie z dręczącym przebieraniem nogami w łóżku?

Czym jest zespół niespokojnych nóg (RLS)?

Nie możesz zasnąć z powodu bólu nóg lub budzisz się zmęczony, jak po biegu na długim dystansie? Mogą to być objawy zespołu niespokojnych nóg, czyli RLS. Jest to zaburzenie ruchowe, pojawiające się najczęściej podczas snu i wypoczynku, które powoduje męczący i uciążliwy przymus poruszania nogami oraz nieprzyjemne uczucie mrowienia, drętwienie, a nawet swędzenie w stopach, łydkach i udach. Chorzy, opisując je, mówią często o „milionie mrówek i igieł” w nogach, które zmuszają do przewracania się z boku na bok i wiercenia podczas wypoczynku.

"To uporczywe dolegliwości, które pojawiają się najczęściej, kiedy wypoczywamy i nasilają się szczególnie, gdy leżymy. Często występują podczas snu, wyrzucając dosłownie z łóżka i przymuszając do nocnej gimnastyki. W efekcie tego chory cierpi na bezsenność, osłabieniu ulega także jego koncentracja za dnia. Pojawia się przewlekłe zmęczenie. Choroba dopada nas także często podczas długiego siedzenia, kiedy to nagle zaczynamy przebierać nogami – mówi dr n. med. Gabriela Kłodowska-Duda z Neuro-Care w Katowicach.

Objawy zespołu niespokojnych nóg

Objawy zespołu niespokojnych nóg różnią się w zależności od przypadku. – Osoby cierpiące na zespół niespokojnych nóg najczęściej odczuwają dyskomfort w pozycji siedzącej i leżącej. Chorzy opisują symptomy jako mrowienie i szarpanie w okolicach nóg. Inni twierdzą, że czują się jakby przez ich żyły przepływała gazowana woda. Odczucia te mogą występować po jednej stronie ciała, najczęściej jednak występują po obu stronach.

"U chorych często pojawiają się męczące skurcze nocne, które prowadzą do bezsenności"mówi dr Kłodowska-Duda.

Diagnoza i leczenie zespołu niespokojnych nóg

Jak diagnozuje się problem? Zespół niespokojnych nóg można rozpoznać jedynie podczas wywiadu z pacjentem, nie ma obecnie innych metod diagnostyki tej choroby. Zaleca się także serię badań m.in. morfologię, oznaczenie stężenia żelaza we krwi, ferrytyny, magnezu oraz kreatyniny. Z chorobą można jednak skutecznie walczyć. Czasem wystarczą jedynie zmiany w stylu życia.

