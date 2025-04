Na początek kilka pytań

Diagnostyka wielu chorób zaczyna się od obliczenia swojego BMI, czyli „body mass index”. Jest to współczynnik, który w przybliżony sposób mówi o stanie odżywienia. Obliczamy go dzieląc swoją masę w kilogramach przez podniesiony do kwadratu wzrost wyrażony w metrach. Zatem dla kogoś o wzroście 170 cm i masie 70 kilogramów, BMI wyznaczamy w następujący sposób:

BMI = 70 / 1,7² = 24,2

Wyniki BMI 19 – 24,9 są określane jako norma, 25 – 29,9 nadwaga, 30 i więcej – otyłość.. Czy twój BMI wynosi ponad 25?

Czy w ostatnim czasie przytyłaś o ponad 5 kilogramów lub masz problemy z obniżeniem swojej wagi? Czy twój cykl owulacyjny trwa ponad 40 dni lub cykle stały się nieregularne? Czy zaobserwowałaś nieregularne krwawienia pomiędzy miesiączkami? Czy przestałaś miesiączkować? Czy stosujesz antykoncepcję hormonalną? Czy twoja aktywność seksualna zmniejszyła się? Czy starasz się zajść w ciążę, ale bez powodzenia? Czy zauważyłaś u siebie owłosienie w nietypowych miejscach – nad górną wargą, na brodzie, klatce piersiowej lub brzuchu? Czy twoje włosy stały się cieńsze, łamliwe, łatwo wypadają? Czy masz problemy z trądzikiem? Czy twoja skóra zmieniła barwę i jest miejscami ciemniejsza lub jaśniejsza? Czy zaczęłaś odczuwać wahania nastrojów w ostatnim czasie? Czy u Ciebie lub w twojej rodzinie stwierdzono cukrzycę lub nieprawidłową tolerancję glukozy? Czy u ciebie bądź w twojej rodzinie stwierdzono obecność torbieli jajnika?

Im więcej odpowiedzi twierdzących, tym prawdopodobieństwo PCOS jest większe, choć same objawy nie są wystarczającym kryterium do postawienia rozpoznania. Następnymi krokami powinno być badanie poziomu hormonów we krwi oraz badanie obrazowe jamy brzusznej (zwykle USG), celem uwidocznienia ewentualnych torbieli jajnika.

Warto poradzić się lekarza

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości i nie jesteś pewna co do swojego stanu zdrowia, umów się na wizytę lekarską. Zarówno lekarz pierwszego kontaktu, jak i ginekolog mogą przeprowadzić odpowiednią diagnostykę pod kątem zespołu policystycznych jajników, jeżeli uznają to za uzasadnione.

Wiele kobiet zwleka z pójściem do lekarza ze względu na to, że objawy wydają się wstydliwe i powodują znaczny dyskomfort u pacjentki, należy jednak pamiętać, że opóźnianie diagnostyki nigdy nie jest wskazane, a w sprawach zdrowia nie istnieją tematy wstydliwe.