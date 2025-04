Stany niedoborów składników pokarmowych są coraz częstszym problemem zdrowotnym zarówno dzieci, jak i osób dorosłych. Nierzadko ich przyczyną jest zespół złego wchłaniania, który wynika z zaburzeń trawienia i wchłaniania składników odżywczych w przewodzie pokarmowym, głównie w jelitach.

Niestety zaburzenia wchłaniania mogą obejmować wiele składników odżywczych, co doprowadza do chorób niedoborowych np. anemia z niedoboru żelaza, niedokrwistość z niedoboru witaminy B12, czy wreszcie niedożywienia. W piśmiennictwie możemy znaleźć podział zespołu złego wchłaniania na trzy główne grupy:

wybiórczy np. złe wchłanianie laktozy

częściowy np. abetalipoproteinemia (choroba genetyczna)

całkowity np. celiakia



Jakie są przyczyny zespołu złego wchłaniania?

Zespoły złego wchłaniania mają etiologię wieloczynnikową. Mogą być związane z infekcjami bakteryjnymi, wirusowymi, a także inwazjami pasożytniczymi. Inne czynniki mogące być przyczyną zaburzeń wchłaniania to nieprawidłowości w śluzówce jelit, zaburzenia trawienia, wady anatomiczne układu pokarmowego, stany po operacjach, niedobory enzymów trawiennych oraz choroby układowe dotykające przewód pokarmowy.

Objawy zespołu złego wchłaniania

Objawy zespołu złego wchłaniania zależą m.in. od przyczyn, wieku człowieka oraz schorzeń towarzyszących. Mogą mieć także różny stopień nasilenia – od prawie niezauważalnych, po silne. Główne z nich to:

ogólne osłabienie i ciągłe zmęczenie

spadek masy ciała związany z utratą masy mięśniowej

stany depresyjne i niekorzystne zmiany w zachowaniu

skurcze brzucha i biegunka

zmiany charakteru stolca (konsystencja, wygląd, kolor, domieszki, woń)

Zespół złego wchłaniania może doprowadzić poprzez „reakcję łańcuchową” do rozmaitych stanów chorobowych. Często na skutek zaburzeń wchłaniania dochodzi do osteoporozy (nieprawidłowości we wchłanianiu wapnia), niedożywienia (zaburzenia we wchłanianiu białek, tłuszczów, cukrów, witamin i pierwiastków), poronień i wad wrodzonych u dzieci (niedobory witamin z grupy B, w tym kwasu foliowego), anemii, kamicy nerkowej i żółciowej, zaburzeń pracy serca (upośledzenie wchłaniania magnezu, potasu i wapnia).

Rozpoznawanie zespołu złego wchłaniania

Diagnostyka zespołu złego wchłaniania powinna obejmować:

badania podstawowe krwi

badania biochemiczne krwi

testy na wchłanianie i tolerancję określonych składników pokarmowych

badania obrazowe np. USG i tomografia komputerowa brzucha

badania biopsyjne np. biopsja ściany jelit

Aspekt leczenia

Leczenie zespołu złego wchłaniania opiera się na leczeniu choroby doprowadzającej do zaburzeń wchłaniania, a także suplementacji składników pokarmowych, które są nieprawidłowo przyswajane przez nasz organizm. Z menu należy wykluczyć nadmiar błonnika oraz pokarmy drażniące i obciążające przewód pokarmowy. Uwaga – jeśli stosujemy tabletki wchłaniające się w jelitach, a mamy zdiagnozowany zespól złego wchłaniania – należy o tym poinformować lekarza, gdyż prawdopodobnie będzie konieczna zmiana leku, na taki, który wchłania się w innym miejscu.