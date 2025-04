Naukowcy usunęli gen HCN-2 z nerwów odbierających bodźce bólowe u myszy. Usunięcie genu zlikwidowało każdą postać przewlekłego bólu, z wyjątkiem bólu ostrego.

Około jedna na siedem osób w Wielkiej Brytanii cierpi z powodu przewlekłego bólu, włączając bóle głowy i artretyzm.

Naukowcy liczą na możliwość opracowania nowych leków, które hamowałyby działanie białka aktywowanego przez gen HCN-2, regulującego przewlekły ból. Fakt istnienia genu znany był już od kilku lat, natomiast jego rola w procesie regulacji bólu pozostawała zagadką.

Do celów badania naukowcy usunęli gen HCN-2 z nerwów odbierających bodźce bólowe. Następnie poddali je działaniu bodźców elektrycznych z wykorzystaniem kultur komórkowych po to, aby zobaczyć jak reagują bez jego obecności. Następnie eksperyment powtórzono na genetycznie zmodyfikowanych myszach z usuniętym uprzednio genem HCN-2.

Dzięki zmierzeniu szybkości, z jaką myszy przerywały kontakt ze źródłem bolesnych bodźców, badacze byli w stanie stwierdzić fakt, że usunięcie genu HCN-2 skutkuje ustąpieniem bólu neurologicznego. Jednocześnie zabieg ten nie wyeliminował ostrego, nagłego bólu, powodowanego na przykład ugryzieniem się w język.

Ból neuropatologiczny, w odróżnieniu od bólu zapalnego, pojawia się wskutek uszkodzenia nerwów, ma charakter przewlekły i może trwać przez długi okres życia człowieka. To właśnie ten rodzaj bólu, spotykany często u osób z cukrzycą, półpaścem, bólami pleców lub przechodzących przez końcowy etap chemioterapii, nie jest zdaniem naukowców wystarczająco skutecznie leczony.

W opinii Petera McNaughtona, przewodniczącego badania i szefa departamentu farmakologii na Uniwersytecie Cambridge, osoby cierpiące z powodu neuropatologicznego bólu cierpią z powodu braku efektywnych środków przeciwbólowych. ,,Nasze badanie jest podstawą dla opracowania nowych, skuteczniejszych leków. Co istotne, usunięcie genu HCN-2 nie znosi odczuwania ostrego bólu, co chroni przed przypadkowymi uszkodzeniami” - dodaje.

Źródło: BBC

