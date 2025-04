Bardzo często możemy usłyszeć o osobach, które po wielu tygodniach wyrzeczeń i ograniczeń dietetycznych wracają do poprzedniej wagi, lub nawet zaczynają ważyć jeszcze więcej. By ustalić co może być tego przyczyną, naukowcy przeanalizowali rolę hormonów obecnych we krwi takich jak leptyna, grelina i insulina. W badaniu wzięło udział 104 pacjentów, którzy stosowali przez pewien czas dietę niskokaloryczną. Po 8 tygodniach od zaprzestania diety, ci uczestnicy badania, którzy odzyskali powyżej 10% utraconej masy ciała mieli we krwi zdecydowanie wyższy poziom leptyny oraz niższy greliny. Nie zaobserwowano różnic w stężeniu insuliny. Wyniki tego eksperymentu opublikowane w czasopiśmie Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism udowadniają także, że hormony działają różnie zależnie od płci uczestników badania. Na kobiety większy wpływ wydaje się mieć leptyna, natomiast mężczyźni bardziej zależni są od greliny. “Niektórzy otyli pacjenci, którzy przybierają na wadze zaraz po diecie, mogliby zostać zidentyfikowani jeszcze zanim zdecydują się na zrzucenie wagi, przy pomocy prostego testu sprawdzającego poziom ich hormonów we krwi.” - podkreśla Ana Belén Crujeiras, szefowa badań.Naukowcy wierzą, że dzięki ich odkryciu rozpocznie się cała seria badań analizujących związek pomiędzy hormonami głodu i sytości, a otyłością. Umożliwi to stworzenie bardziej zindywidualizowanych metod walki z nadprogramowymi kilogramami i przez to więcej osób będzie mogło cieszyć się zdrowiem i szczupłą sylwetką.Źródło: AlphaGalileo/ kp

