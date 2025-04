Guzki krwawnicze, nazywane też hemoroidami, to specyficzne tkanki przypominające gąbkę złożoną z poduszeczek wypełnionych krwią. Jeśli guzki obejmie stan zapalny, rozciągają się i krew w nich zalega. Powoduje to ból i kłopoty z załatwianiem się. Co robić, by hemoroidy nie sprawiały nam problemów?

Jakie są objawy hemoroidów?

5 sposobów, dzięki którym unikniesz żylaków odbytu:

1. Stosuj dietę bogatą w błonnik

Reguluje on pracę jelit i zapobiega zaparciom. W diecie bogatej w błonnik dużo warzyw i owoców (razem – co najmniej pół kilograma dziennie), pełnoziarniste pieczywo, kasze, płatki owsiane oraz otręby. Zamiast słodyczy, które działają zapierająco, pogryzaj np. pestki dyni czy słonecznika. Jadaj częściej, ale mniejsze porcje. Dokładnie też przeżuwaj każdy – szybciej i lepiej strawisz zjedzone danie, a to ułatwi ci wypróżnienie.

2. Pij minimum 1,5 litra płynów

Rozrzedzają one treść pokarmową, stolce są więc mniej zwarte. Rozpoczynaj i kończ dzień od szklanki wody (możesz wieczorem zalać kilka suszonych śliwek przegotowaną wodą i rano ją wypić; dobrze jest zjeść również owoce). W ciągu dnia sięgaj po ziołowe herbaty (mogą być z rumianku albo kopru włoskiego) oraz soki owocowe i warzywne (najlepiej rozrzedzone 1:1 wodą).

3. Prowadź aktywny tryb życia

Ruch poprawia pracę (perystaltykę) jelit. Siedzenie – przeciwnie, a ponadto zwiększa ucisk na mięśnie odbytu. Codziennie rano poświęć więc chociaż kwadrans na gimnastykę, a przed snem idź na spacer. 4-5 razy w tygodniu przeznacz godzinę na intensywniejszy trening, np. bieganie, grę w piłkę, pływanie, taniec. Jeśli masz pracę siedzącą – co godzinę wstań, przejdź się i zrób kilka przysiadów.

4. Nie przesiaduj w toalecie

Długie siedzenie na sedesie i napinanie się sprzyja wysuwaniu guzków krwawniczych z odbytu. Ubikacja nie jest czytelnią ani miejscem rozwiązywania krzyżówek. Najlepiej zrób tam to, co potrzebujesz i wyjdź. Pamiętaj, by nie zmuszać się do wypróżnienia (bo, np. przewidujesz, że przez jakiś czas nie będziesz miała dostępu do WC). Silne napinanie mięśni brzucha, czyli przeciążenie tzw. tłoczni brzusznej, niekorzystnie wpływa na hemoroidy.

5. Dbaj o higienę okolic intymnych

Podmywaj się 2 razy dziennie (najlepiej także po oddaniu stolca) i delikatnie osuszaj krocze. Gdy tego nie robisz, może dojść do podrażnienia, a nawet zapalenia okolic odbytu. Stąd może się ono przenieść na hemoroidy.

Na podstawie artykułu Beaty Prasałek z Poradnika Domowego