Alkoholowe niebezpieczeństwa dla cukrzyka

Największym zagrożeniem dla osób z cukrzycą jest hamowanie wytwarzania i wydzielania glukozy przez wątrobę, co w konsekwencji może prowadzić do niedocukrzenia (hipoglikemii) często groźnej dla życia. Dodatkowo chory będący pod wpływem alkoholu może nie rozpoznać objawów obniżonego poziomu cukru, co opóźnia interwencję i grozi niebezpiecznymi powikłaniami.

w postaci kwasicy, a nawet śpiączki. Większe dawki alkoholu źle wpływają na ciśnienie krwi, powodując jego podwyższenie. Nadciśnienie tętnicze jest jednym z czynników zwiększających ryzyko powikłań w cukrzycy.

jest jednym z czynników zwiększających ryzyko powikłań w cukrzycy. Powikłania cukrzycy typu 2 wiąże takie jak mikro- i makroangiopatie dotyczą większości narządów. Uszkadzają nerki, serce, wątrobę, trzustkę. Te same narządy są bezpośrednio uszkadzane przez alkohol.

Jak widać na powyższych przykładach alkohol nie służy chorobie. Jeszcze niedawno panowało przekonanie, że alkohol w cukrzycy typu 2 powinien być całkowicie zakazany. Wychodzono z założenia, że ma on działanie szkodliwe, utrudnia samokontrolę i leczenie cukrzycy. Słuszność tego stwierdzenia nie jest jednak dla wielu wystarczającym argumentem, by całkowicie odrzucić alkohol.

Obecnie stawia się raczej na edukację pacjenta, tak by wiedział, jak działa alkohol na przebieg cukrzycy i by wiedział kiedy i jak go używać.

Ile alkoholu można wypić przy cukrzycy

Oczywiście chodzi o okazjonalne wypijanie ograniczonej ilości alkoholu – ok. 10-15 g. Zdecydowanie zabronione jest jednak picie systematyczne, nawet bardzo małych ilości trunków, gdyż może prowadzić nawet do nałogu. Nikt z tego powodu nie powinien namawiać osób chorych na cukrzycę do picia.

Jeśli jesteś chory na cukrzycę typu 2 i musisz wypić, pamiętaj, by nie przekraczać 20 g czystego alkoholu, trunek wysokoprocentowy rozcieńcz najlepiej wodą, unikaj picia alkoholi zawierających cukry, np. likiery. Jeśli pijesz, nie pij sam. Osoby towarzyszące powinny wiedzieć o Twojej chorobie, by w razie potrzeby powiadomić o tym lekarza.

