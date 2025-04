Spis treści:

Badanie VDRL (ang. venereal disease research laboratory) jest jednym z testów diagnostycznych w kierunku kiły. Jest to badanie przesiewowe, serologiczne (wykrywa przeciwciała). Jest badaniem nieswoistym, co oznacza, że wykrywa przeciwciała, ale nie skierowane bezpośrednio przeciw bakterii wywołującej kiłę, dlatego wynik dodatni może wskazywać również na inne choroby. VDRL jest badaniem tanim - kosztuje ok. 15 zł - i łatwo dostępnym. Test służy do oceny aktywności choroby i skuteczności leczenia kiły.

Należy nadmienić, że do wykrywania kiły – zakaźnej choroby przenoszonej drogą płciową, wywoływaną przez krętki blade (Treponema pallidum) – służy kilka testów serologicznych:

klasyczne – tzw. testy kłaczkujące, jak test VDRL, ale także WR, RPR i USR – dzięki którym za pomocą antygenów lipidowych wykrywa się mieszaninę przeciwciał IgG i IgM, wytwarzanych w przebiegu różnych chorób: kiły, boreliozy, brucelozy, mononukleozy, gruźlicy, tocznia, ostrego zapalenia wątroby, chorób reumatycznych, ale też podczas ciąży, po zawale serca albo szczepieniu,

Badanie VDRL nazywane jest testem kłaczkującym, co oznacza, że w warunkach mikroskopowych przeciwciało reagujące działając na antygen, którym jest w tym przypadku kardiolipina, powoduje wytrącanie się osadu w formie kłaczków (efekt kłaczkowania).

Nie jest wymagane specjalne przygotowanie do badania VDRL. Sama procedura polega na pobraniu krwi żylnej ze zgięcia łokciowego i przekazaniu próbki do analizy mikroskopowej. Na wynik czeka się 3-5 dni.

Wskazaniami do badania VDRL są:

ciąża (ponieważ może dojść do zakażenia płodu, co niesie duże ryzyko problemów zdrowotnych, wad rozwojowych, przedwczesnego porodu, a także śmierci),

wystąpienie objawów kiły (np. guzki na genitaliach lub gardle),

rozpoznanie innych chorób przenoszonych droga płciową.

Badanie VDRL kontrolnie przeprowadza się także u osób, u których zdiagnozowano kiłę i podjęto leczenie. Wykonuje się je kilkukrotnie po zakończeniu leczenia antybiotykami.

W teście VDRL w kierunku kiły wynik dodatni uzyskuje się dopiero po czasie 3-6 tygodni od zakażenia kiłą. Trzeba nadmienić, że jest to bardzo czułe badanie, obarczone dużym ryzykiem wyników fałszywie dodatnich.

Dodatni lub wątpliwy wynik badania VDRL nie mówi jednoznacznie o zakażeniu kiłą, jednak sugeruje taką możliwość. Wymaga dalszej pogłębionej diagnostyki. Wynik dodatni musi być potwierdzony jednym lub kilkoma testami krętkowymi.

Jeżeli VDRL wyszedł dodatni, ale test krętkowy dał wynik ujemny, taki rezultat może wskazywać na inną niż kiła chorobę.

W rzadkich przypadkach, na pewnym etapie rozwoju kiły (kiła drugiego okresu), mogą pojawić się wyniki fałszywie ujemne.

Kiła może zajmować układ nerwowy, dlatego gdy istnieje takie podejrzenie, zalecane jest wykonanie testu VDRL w płynie mózgowo-rdzeniowym. W tym celu lekarz pobiera płyn do badania poprzez nakłucie w dolnej części pleców. Wskazaniami do badania płynu mózgowo-rdzeniowego są:

objawy neurologiczne (np. sztywność karku, niedowład, zaburzenia pamięci i koncentracji, obniżone napięcie mięśniowe),

objawy psychiatryczne, np. nasilające się szybko otępienie,

nagła utrata słuchu lub wzroku,

kiła późna,

kiła sercowo-naczyniowa lub kilakowata,

nieprawidłowe testy serologiczne po leczeniu kiły.

