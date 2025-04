D-dimery to białka, które organizm uwalnia w momencie procesu rozpuszczania skrzepu krwi (tzw. fibrynolizy). Badanie D-dimerów jest stosowane w celu wykrycia zakrzepicy oraz zespołu rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego. Do jego przeprowadzenia wystarczy pobranie krwi. Sprawdź, co oznaczają podwyższone D-dimery oraz jak je obniżyć.

Spis treści:

Badanie D-dimerów wykonuje się po to, aby ocenić, czy występują zaburzenia krzepnięcia krwi. Prawidłowe stężenie D-dimerów to wartość poniżej 500 µg/l. Norma jest wyższa u starszych osób, ponieważ poziom tych białek w organizmie wzrasta z wiekiem.

Podwyższone D-dimery mogą występować w przypadku:

Podwyższony poziom D-Dimerów oznacza, że proces rozpuszczania skrzepów krwi jest aktywny w organizmie, czyli że zachodzą pewne procesy w układzie krążenia, które mogą świadczyć o powstawaniu skrzepów w naczyniach. Możliwy jest też zbyt wysoki wynik bez zaburzeń krzepnięcia krwi. Mimo wszystko warto być czujnym. Zakrzepica, którą sygnalizują podwyższone D-dimery, jest główną przyczyną zawału serca i udaru mózgu. Dlatego nieprawidłowe wyniki badania zawsze należy skonsultować z lekarzem.

Nie zawsze trzeba obniżać podwyższone D-dimery, ponieważ podwyższone D-dimery nie muszą wiązać się z wystąpieniem niepokojących objawów (np. obrzęków, duszności, bólu w klatce piersiowej) czy choroby wymagającej leczenia. Specjalista może zlecić badanie kontrolne. W innym przypadku konieczne będzie leczenie farmakologiczne. Jeśli masz nieprawidłowy wynik D-dimerów, lekarz może skierować cię na dodatkowe badania, np. USG Doppler albo angiografię tętnic i żył.

Wysoki poziom D-dimerów nie jest sam w sobie szkodliwy, ale groźne mogą być zmiany w układzie krążenia, które powodują ich wzrost. Aby obniżyć D-dimery, lekarz może przepisać leki przeciwkrzepliwe, np. heparynę albo antagonistów witaminy K. W obniżaniu stężenia D-dimerów we krwi pomocne są również:

U osób trafiających do szpitala z powodu COVID-19 bardzo często obserwuje się podwyższony poziom D-dimerów. Jak dowiedli naukowcy pod kierunkiem Yumeng Yao, wzrost stężenia D-dimerów (≥ 500 µg/l) zaobserwowano aż u 74,6% pacjentów. Rzadziej taka nieprawidłowość pojawia się u osób, które przeszły zakażenie łagodnie.

Podwyższone D-dimery pomagają w ocenie ryzyka powstawania skrzepów, które mogą prowadzić do zablokowania naczyń krwionośnych i groźnych następstw zdrowotnych. Pomiar poziomu D-dimerów w trakcie choroby, pozwala również lekarzom lepiej kontrolować przebieg i leczenie COVID-19.ń>

Wyższa wartość tych białek dotyczy częściej pacjentów z cięższymi objawami. Badania dowiodły, że oznaczenie D-dimerów przy przyjęciu do szpitala jest dokładnym wskaźnikiem przewidywania śmiertelności u pacjentów z COVID-19. Zdaniem naukowców 3-4-krotny wzrost poziomu D-dimerów jest powiązany ze złymi rokowaniami.

Podwyższone D-dimery po przechorowaniu COVID-19 mogą oznaczać zaburzenia pracy układu krwionośnego.

Należy zgłosić to lekarzowi. Badanie D-dimerów jest jednym z badań kontrolnych, które warto wykonać po infekcji. Lekarze uważają, że powikłania zakrzepowe mogą występować również u osób, które przechodziły zakażenie koronawirusem w domu i nie musiały przebywać w szpitalu.