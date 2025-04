Funkcja kortyzolu

Główny hormon kory nadnerczy: kortyzol ma liczne funkcje w organizmie, związane głównie ze stresem i stanem wzmożonej mobilizacji. Działanie to obejmuje m.in. wytłumienie reakcji zapalnych, wzrost ciśnienia krwi, dostarczenie energii - wzrost poziomu glukozy i wolnych kwasów tłuszczowych oraz zahamowanie procesów mających na celu rozbudowę tkanek. Ze względu na to pierwsze działanie kortyzol stosuje się jako wartościowy lek w licznych chorobach pociągających ze sobą nadmierną reakcję układu odpornościowego np. alergie czy choroby autoimmunologiczne.

Objawy nadmiaru hormonu we krwi

O wystąpieniu objawów decyduje przede wszystkim czas trwania hiperkortyzolizmu. Pacjenta z tą chorobą można łatwo rozpoznać, a to ze względu na charakterystyczne rozłożenie tkanki tłuszczowej - głównie na twarzy i brzuchu. Ponadto pojawiają się czerwone rozstępy i otyłość. Często pierwszym objawem może być natomiast cukrzyca i nadciśnienie tętnicze. Chorzy tacy są także bardziej podatni na wszelkie infekcje.

Diagnostyka laboratoryjna

Badaniami laboratoryjnymi swoistymi dla zespołu Cushinga jest podwyższenie poziomu kortyzolu we krwi i moczu (zebranym przez całą dobę). Pomiary wykonuje się zawsze 2 razy w ciągu doby - rano ok.6, kiedy stężenie hormonu osiąga najwyższe wartości i w nocy ok 24 kiedy jego stężenie spada. W badaniach tych ważna jest nie tylko wysokość stężenia ale także cechy załamania rytmu dobowego wydzielania tego hormonu. Patologia taka występuje przy jego np. wydzielaniu prze gruczolaka.

Co więcej, wykonuje się tzw. test hamowania deksametazonem. Deksametazol jest bardzo silnie działającym sterydem. Podanie tego leku powoduje w prawidłowych warunkach zahamowania wydzielania hormonów przez korę nadnerczy.

Innymi wykładnikami hiperkortyzolizmu jest podwyższenie poziomu glukozy, cholesterolu wzrost odsetka czerwonych krwinek i hematokrytu z jednoczesnym spadkiem liczby neutrofilów. Należy jednak pamiętać, że zmiany tego rodzaju występują też w wielu innych patologiach.

