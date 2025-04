Spis treści:

Prawidłowe widzenie możliwe jest dzięki współpracy rogówki, soczewki i siatkówki oka. Jakakolwiek choroba czy dysfunkcja tych struktur prowadzi do zaburzeń widzenia.

Zaburzenia widzenia wynikające z nieprawidłowego załamywania się fali na rogowce bądź soczewce oka nazywane są wadami refrakcji. Prawidłowo promienie załamywane przez soczewkę powinny skupić się w jednym miejscu na siatkówce. Nieostre i niedokładne widzenie wynika z rozejścia się tych promieni.

Krótkowzroczność

Jest najczęstszą wadą wzroku. Na krótkowzroczność zapadają najczęściej młodzi ludzie. Wada ma tendencję do postępowania w czasie, choć zazwyczaj w pewnym momencie życia zatrzymuje się. Krótkowidztwo powstaje, gdy promienie świetlne przechodzące przez soczewkę nie zbiegają się na siatkówce, ale za nią. Efektem jest utrata ostrości widzenia oraz zaburzenie widzenia przestrzennego, szczególnie o zmroku i w nocy.

Dalekowzroczność

Dalekowzroczność to potoczna nazwa dla nadwzroczności. Jest to druga co do częstości wada wzroku. Najczęściej dotyka ona osoby starsze, chociaż niektóre dzieci mają problemy z dalekowzrocznością już w dzieciństwie. W nadwzrocznością dochodzi do utraty ostrego widzenia przy patrzeniu na przedmioty z bliska. Szczególnym rodzajem dalekowzroczności jest starczowzroczność.

Astygmatyzm

Astygmatyzm (niezborność) to wada wzroku, w której nieprawidłowe padanie promieni świetlnych na siatkówkę nie wynika z zaburzania pracy soczewki, ale niesymetrycznej budowy rogówki. Rogówka nie jest idealnie sferyczna, symetryczna i gładka. Prowadzi to do nieostrego widzenia, którego główną cechą jest zaburzenie kształtu widzianych obrazów. Niestety astygmatyzm może iść w parze z wadami refrakcji o podłożu soczewkowym, a więc z krótkowzrocznością lub nadwzrocznością.

Diagnostyka wad refrakcji jest dzisiaj podstawą badań okulistycznych. Okuliści posiadają specjalne tablice Snellena, które umożliwiają im na dość dokładne zbadania ostrości wzroku niemal w każdych warunkach. Do dyspozycji mamy także metody komputerowe, które umożliwiają jeszcze dokładniejsze zbadanie wzroku. Badanie wzroku powinno być wykonywane rutynowo w ramach diagnostyki wad wzroku u każdego dziecka w wieku szkolnym w celu wczesnej korekcji wad wzroku.

Okulary wciąż pozostają najpopularniejszą metodą korekcji wad wzroku. Soczewka w okularach pozwala skorygować bieg promieni świetlnych tak, aby padały one na to samo miejsce na siatkówce.

Kolejnym krokiem w rozwoju okulistyki było stworzenie szkieł kontaktowych, które przywierają do rogówki, stają się niewidoczne i niemal imitują nasze własne oko.

Dla osób, które pragną raz na zawsze rozprawić się z problemem nieostrego widzenia, pozostaje jeszcze możliwość laserowej korekcji wzroku.

