Co to jest urografia?

Urografia jest to rodzaj badania obrazowego, które pozwala na uwidocznienie nerek i dróg wyprowadzających mocz. Metoda opiera się na zjawisku pochłaniania promieni rentgenowskich. Podczas badania pacjentowi podaje się do naczyń krwionośnych środek cieniujący, który następnie wydalany przez nerki pozwala na zobrazowanie kolejno kielichów i miedniczek nerkowych, moczowodów i pęcherza moczowego.

Jakie są wskazania do wykonania urografii?

Guzy i torbiele nerek

Zmiany patologiczne w nerkach

Kamica nerkowa

Urazy układu moczowego

Choroby pęcherza moczowego

Choroby gruczołu krokowego

Nawracające zakażenia układu moczowego

Nadciśnienie tętnicze

Jak przebiega badanie i jak należy się do niego przygotować?

Na badanie pacjent powinien zgłosić się na czczo. Poprzedniego dnia należy przyjąć środek przeczyszczający lub wykonać lewatywę, aby w przewodzie pokarmowym nie zalegały gazy i masy kałowe. Chory powinien poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, alergii i nadwrażliwości na środki cieniujące. Należy pamiętać, że badanie nie może być wykonywane u kobiet w ciąży.

Po wejściu do gabinetu pacjent proszony jest o położenie się na specjalnym stole. Nad nim znajduje się aparat rentgenowski, którym początkowo wykonuje się przeglądowe zdjęcie jamy brzusznej. Następnie lekarz podaje dożylnie kontrast, po czym wykonuje się kolejne zdjęcie. Następne zdjęcia wykonywane są po upływie kolejno 7, 12, 25 minut, przy czym ostatnie zdjęcie robi się także w pozycji stojącej. Zwykle układ moczowy prześwietla się także już po oddaniu moczu, aby zobrazować ewentualne jego zaleganie w pęcherzu. Każde złe samopoczucie podczas urografii należy natychmiast zgłosić lekarzowi. Badanie trwa nieco ponad pół godziny.

Jakie informacje można uzyskać dzięki urografii?

Pierwsze zdjęcie pozwala na uzyskanie informacji o liczbie nerek, ich kształcie i położeniu. Lekarz obserwuje także kształt kielichów i miedniczek nerkowych. Kolejne obrazy umożliwiają obserwowanie przepływu moczu do pęcherza – lekarz sprawdza, czy nie ma żadnych przeszkód w odpływie moczu i czy obie nerki pracują z taką samą szybkością. Ostatnie zdjęcia ukazują pęcherz moczowy, jego ściany, ewentualne guzy i uchyłki. Obrazy wykonywane po mikcji sprawdzają, czy mocz nie zalega w pęcherzu.

