– Nie wychodź z mokrymi włosami, bo się przeziębisz – być może kiedyś to słyszałaś? Nie ma badań, które potwierdziłyby ten związek. Są za to dowody na to, że przeziębienia są powodowane przez wirusy, a nie mokre włosy. Chorobotwórczy patogen musi wniknąć do organizmu (na ogół drogą kropelkową), żeby doszło do rozwoju infekcji.

W tym troskliwym zdaniu mimo wszystko jest trochę prawdy. Wychodzenie z mokrymi włosami może osłabiać miejscową odporność w nosie (tzw. odporność śluzówkową), gdy zmarzniemy. Jeśli będzie nam zimno, a włosy będą do tego mokre, łatwo powiązać to z późniejszym katarem.

Naukowcy pod kierunkiem Ronalda Ecclesa, dyrektora Common Cold Center w Cardiff w Wielkiej Brytanii, postanowili sprawdzić, czy zimno i wilgoć aktywują infekcję wirusową. Nie testowali tego wprawdzie na mokrych włosach, lecz na stopach, które moczyli w zimnej wodzie, jednak wyniki mogą dać odpowiedź. Badanych wraz z grupą kontrolną narażono następnie na kontakt z przeziębionymi osobami. Część osób zachorowała. Nie było różnicy w samych objawach, jednak w grupie narażonej na zimno i wilgoć, dwa razy więcej osób złapało przeziębienie po kilku dniach (w sumie ok. 10% osób). Więc coś jest na rzeczy.

Przeczytaj też: Czy zimno poprawia odporność

Warto pamiętać, że włosy na głowie pełnią nie tylko funkcję dekoracyjną, mają określone zadania: chronią skórę przed urazami mechanicznymi, wpływają na wrażenia czuciowe oraz pomagają regulować temperaturę ciała. Przyczepione do mieszków włosowych mięśnie znajdujące się w skórze właściwej, pomagają zatrzymać powietrze blisko naskórka - w ten sposób regulując ciepłotę ciała.

Specjaliści wskazują na inny aspekt związany z mokrymi włosami i zdrowiem. Niektórzy przestrzegają przed chodzeniem do łóżka z mokrymi włosami, ponieważ ciepłe i wilgotne środowisko, jakie wytworzy się wokół głowy, jest dobrym podłożem do rozwoju zakażeń grzybiczych i bakteryjnych skóry. Przy sprzyjających okolicznościach (mokre i ciepłe włosy + chorobotwórczy mikroorganizm na poduszce) istnieje ryzyko, że nabawimy się choroby skóry głowy. Zimno i wilgoć mogą również zaostrzać łupież i powodować łamanie włosów oraz ich wypadanie.

Jest wiele skuteczniejszych sposobów na zapobieganie przeziębieniu (niekonieczne unikanie wychodzenia z wilgotnymi włosami):

Myj regularnie ręce.

Unikaj dotykania twarzy nieumytymi rękami.

Unikaj kontaktu z przeziębionymi osobami.

Nie używaj wspólnie przedmiotów takich jak sztućce, szklanki, ręczniki.

Nie pij z jednej butelki z innymi osobami. Szczególnie, gdy mają objawy przeziębienia.

Dezynfekuj powierzchnie, oraz przedmioty takie jak klamki, piloty i inne rzeczy współużytkowane z przeziębionymi osobami.

Stosuj zrównoważoną dietę, bogatą w owoce i warzywa, z ograniczeniem cukrów i tłuszczów zwierzęcych.

Uprawiaj umiarkowaną aktywność fizyczną 5 razy w tygodniu co najmniej przez 30 minut jednorazowo.

Wypróbuj naturalne sposoby odporność.

Jeśli już jednak zachorujesz, to odpoczywaj i pij dużo płynów. To pozwoli szybciej dojść do siebie.

