Szerzące się aktualnie na świecie zakażenie koronawirusem wywołuje jeden drobnoustrój o nazwie SARS-CoV-2. Grupa wirusów wywołująca przeziębienie jest szeroka, dlatego opracowanie skutecznej szczepionki przeciwko przeziębieniu nie jest możliwe. Naukowcy w różnych ośrodkach medycznych na świecie pracują nad szczepionką przeciwko koronawirusowi. Całość prac koordynuje Światowa Organizacja Zdrowia. Jednak na efekty musimy poczekać.

Na razie pozostaje nam przestrzeganie podstawowych zasad profilaktyki, jak regularne mycie rąk i unikanie kontaktu z chorymi. Warto też znać różnice między zakażeniem koronawirusem a typowym przeziębieniem, aby nie wpadać niepotrzebnie w panikę.

Objawy zakażenia koronawirusem

Objawy zakażenia koronawirusem przypominają te, które towarzyszą grypie.

Badanie (publikacja w JAMA) z udziałem 138 zakażonych koronawirusem i przebywających w szpitalu pacjentów z Wuhan pokazało, że problemy z oddychaniem rozwijały się średnio po 5 dniach od pierwszych objawów. Prawie wszyscy chorzy mieli gorączkę i czuli się osłabieni. U ok. 60% pacjentów odnotowano suchy kaszel. Zakażeni przebywali w szpitalu średnio 10 dni.

W przeziębieniu objawy dotyczą głównie górnych dróg oddechowych. Charakterystyczny dla przeziębienia jest katar, a mniej kaszel.

Typowe symptomy przeziębienia

niska gorączka lub stan podgorączkowy (do 38 st. Celsjusza),

katar,

ból gardła.

Pamiętajmy, że jeśli naszą infekcję wywołują wirusy, to nie powinniśmy przyjmować antybiotyków. Te leki działają skutecznie na bakterie, a nie na wirusy. Co więcej, antybiotyki osłabiają czasowo naszą odporność, co może spowodować wydłużenie infekcji wirusowej. Zakażenie koronawirusem prowadzi niekiedy do powikłań, najczęściej zapalenia płuc - w takich przypadkach lekarze podają antybiotyki.

Jedynym dostępnym jak na razie sposobem leczenia, czy to w przypadku przeziębienia, czy zakażenia koronawirusem, jest leczenie objawowe, czyli przyjmowanie leków zwalczających objawy choroby: przeciwbólowych, przeciwgorączkowych i przeciwzapalnych.

