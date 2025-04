Grypa to nie przeziębienie, chociaż ich objawy są często mylone. Niestety, mimo licznych akcji i kampanii prowadzonych w mediach, wiele osób wciąż ją bagatelizuje. Tymczasem nieleczona lub nieprawidłowo leczona grypa prowadzi do groźnych dla zdrowia powikłań, w tym zapalenie oskrzeli i płuc. Tylko czym dokładnie jest to nieprawidłowe leczenie?

Reklama

Zmienna i niebezpieczna - poznaj różne oblicza grypy

Grypa i jej konsekwencje

Wspomniane już zapalenie oskrzeli i płuc to tylko niektóre z licznych powikłań pogrypowych. Zaliczamy do nich także groźne dla zdrowia i życia zapalenie mięśnia sercowego, a także zapalenie ucha środkowego. Jeśli bagatelizujemy chorobę i w trakcie jej trwania nie rezygnujemy z codziennego życia, chodząc do pracy czy szkoły, nie tylko narażamy innych na zakażenie, ale też zwiększamy u siebie ryzyko wystąpienia powikłań.

Ignorowanie choroby to jedno, ale nie jedyne nieodpowiednie postępowanie, których dopuszczają się chorzy. Niewłaściwie leczona grypa także stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta. W naszej galerii wyjaśniamy, czego pod żadnym pozorem nie wolno robić, gdy dopadnie nas ta choroba!

Reklama

Nie zawierają chloru, rakotwórczych dodatków i składników zapachowych… W Rossmannie można już kupić organiczne tampony i podpaski!