Poza miejscem swego zamieszkania możesz i w Polsce, i za granicą poprosić o pomoc, ale musisz mieć ze sobą stosowne dokumenty, potwierdzające twoje prawo do bez-płatnej pomocy medycznej. Wybierając się więc na wakacje, pamiętaj o tym, by zabrać je ze sobą. Mogą, niestety, okazać się niezbędne.

Reklama

W Polsce

Dokumentem potwierdzającym, że masz prawo do bezpłatnej opieki medycznej, może być legitymacja ubezpieczeniowa podstemplowana przez pracodawcę, ale też odcinek renty lub emerytury, legitymacja szkolna lub studencka i każde inne potwierdzenie opłacenia składki, np. odcinek ZUS RMUA. Z nimi możesz udać się do lekarza pierwszego kontaktu. Jeśli jednak dopadnie cię ból zęba, otrzymasz tylko pomoc doraźną.

W Europie

Zanim wyruszysz za granicę, powinnaś zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). To dokument uprawniający do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w krajach Europejskie- go Obszaru Gospodarczego (EOG), a są nimi kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Liechtenstein, Norwegia i Islandia. Obowiązuje ona także w Szwajcarii, na Majorce, Wyspach Kanaryjskich, na Azorach i Maderze, a poza Europą na Gwadelupie, Martynice, Reunion, St-Pierre-et-Miquelon i w Gujanie Francuskiej. Uwaga! Jeśli wybierasz się w podróż na Grenlandię, Wyspy Owcze, wyspy Jersey, Guernsey, Alderney, Herm, Sark oraz Man, to EKUZ nie obowiązuje i będziesz musiała w razie choroby (jeśli nie wykupiłaś specjalnego ubezpieczenia) pokryć koszty leczenia z własnej kieszeni. EKUZ otrzymasz po złożeniu wniosku o wydanie Karty (osobiście, listownie lub faksem) w oddziale wojewódzkim NFZ obowiązującym dla twego miejsca zamieszkania. Wniosek możesz otrzymać w biurze Funduszu albo ściągnąć ze strony internetowej www.nfz.gov.pl. Do Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego mają prawo osoby ubezpieczone w NFZ. Każdy otrzymuje swoją własną Kartę. Gdy więc wyjeżdżasz z rodziną, wszyscy, także dzieci, muszą mieć własną EKUZ. Ponieważ w każdym kraju obowiązują nieco inne zasady udzielania świadczeń, warto przed wyruszeniem w podróż zajrzeć na podaną stronę internetową i zorientować się, za co będziesz w razie choroby płacić, a za co nie. Na przykład we Francji za wizytę lekarską płaci się z własnej kieszeni, a potem ubiega się o zwrot do 70 proc. w swojej kasie chorych. EKUZ okazujemy bezpośrednio w placówce służby zdrowia. Karta jest ważna przez dwa miesiące.

Reklama

Zwrot kosztów leczenia

W większości krajów ubezpieczeni pokrywają część kosztów leczenia i są to opłaty, które nie podlegają refundacji przez NFZ. Jeśli musiałaś płacić za leczenie w jednym z krajów EOG, możesz starać się o zwrot kosztów, nawet jeśli podczas pobytu za granicą nie miałaś przy sobie karty EKUZ. Aby uzyskać zwrot kosztów, musisz złożyć wniosek w oddziale wojewódzkim Funduszu. Do wniosku dołączasz dokumenty, które różnią się w zależności od kraju, w którym byłaś leczona, np. z Grecji są to oryginały wszystkich rachunków, oryginały recept wystawionych przez lekarza, potwierdzenia zapłaty wystawione przez lekarza, a także perforowane metki z ceną umieszczone na opakowaniach lekarstw. Jeżeli zabraknie jednego z wymaganych dokumentów, możesz spotkać się z odmową zwrotu kosztów za świadczenie.