Wiosna to powód do radości! Słońce mocniej grzeje, zrzucamy grube zimowe ubrania, a przyroda budzi się do życia. Niestety, dla wielu z nas wiosna to również zaczerwienione, piekące oczy, katar i kichanie. Często są to objawy alergii – jednej z najpowszechniejszych obecnie chorób cywilizacyjnych.

Światowa Organizacja Zdrowia umieszcza alergię na trzecim miejscu na liście najczęściej występujących schorzeń. Z badań wynika, że częstotliwość występowania alergii wzrasta z roku na rok. Szacuje się, że w zależności od kraju na alergie cierpi od 15 do 25 proc. populacji. Badania, jakie przeprowadzono w 2006 roku w stolicy wykazały, że aż blisko 30 proc. Warszawiaków cierpi na różnego typu alergie! Zatem ryzyko, że i my należymy do grupy „uczuleniowców” jest naprawdę duże.

Wiosna jest porą roku, kiedy o alergiach mówi się chyba najczęściej, ponieważ to wtedy u wielu chorych następuje nasilenie dokuczliwych objawów związanych z sezonowym, nieżytem nosa o podłożu alergicznym. Napady kichania, wyciek z nosa, upośledzenie drożności nosa, którym mogą towarzyszyć inne objawy takie jak: zapalenie spojówek, świąd nosa, zmniejszenie, a nawet utrata powonienia oraz krwawienie z nosa – to typowe i niestety bardzo uciążliwe objawy tej choroby.



Jak sobie pomóc...

Niestety, trudno jest uniknąć alergenów, czy też całkowicie wyeliminować je z najbliższego otoczenia. Jest to szczególnie trudne w przypadku sezonowej alergii na pyłki roślin. Co prawda w Polsce prowadzi się stałe pomiary stężenia pyłków w powietrzu w różnych rejonach, nie zawsze jednak możemy uniknąć wyjścia z domu i zostajemy narażeni na kontakt z alergenami. Ponieważ alergia jest chorobą związaną z nieprawidłowym działaniem układu immunologicznego (układ immunologiczny człowieka reaguje wzmożoną reakcją na substancje normalnie nieszkodliwe), ważne jest dbanie o prawidłowe mechanizmy obronne naszego organizmu.

Szczególne zastosowanie w leczeniu objawów alergii mają leki homeopatyczne. Doktor Anna Słowińska, pediatra i członek Polskiego Towarzystwa Homeopatii Klinicznej stwierdza: „Wśród moich pacjentów obserwuję w wielu sytuacjach skuteczność zastosowanego leczenia homeopatycznego bez konieczności sięgania po inwazyjne leczenie farmakologiczne. Z mojego punktu widzenia, szczególnie początkowe objawy różnego rodzaju alergii mogą być łagodzone lekami homeopatycznymi, które przynoszą ulgę nie osłabiając układu odpornościowego. Efekty takiego leczenia możemy wówczas obserwować szybko i utrzymują się one przez dłuższy okres czasu.”

Dlatego warto, by w apteczce alergika znalazły się skuteczne w leczeniu objawów i bezpieczne leki homeopatyczne.