Na czym polega antykoncepcja hormonalna?



Antykoncepcja hormonalna, najprościej mówiąc, polega na podawaniu w różny sposób preparatów zawierających hormony. Najczęściej antykoncepcja hormonalna podawana jest w formie tabletek. Rzadziej stosowane są metody polegające na wszczepieniu implantów z hormonem czy wprowadzone stosunkowo niedawno na rynek - plastry.

Antykoncepcja hormonalna nie działa miejscowo. Każdy hormon w naszym organizmie pełni określoną rolę i występuje w odpowiednich proporcjach z innymi hormonami. Wprowadzając do ustroju hormony z zewnątrz (np. w postaci tabletek hormonalnych) można łatwo zaburzyć te proporcje, a wtedy zostanie zachwiana naturalna równowaga w organizmie. Hormonalne tabletki wykazują działanie na cały organizm. O tym, czy antykoncepcja hormonalna jest dla ciebie, czy nie powinnaś zadecydować wspólnie z lekarzem.

Sytuacje, w których nie należy stosować antykoncepcji hormonalnej

- choroba zakrzepowo-zatorowa

- stany zapalne naczyń

- choroba niedokrwienna serca

- niedokrwienie mózgu

- karmienie piersią

- zastawkowe wady serca

- niewydolność wątroby

- otyłość

- krwawienia z dróg rodnych niewiadomego pochodzenia

- nowotwory estrogenozależne

Antykoncepcję hormonalną z dużą ostrożnością i pod stałą kontrolą lekarza mogą stosować kobiety chore na cukrzycę, nadciśnienie i cierpiące na migrenowe bóle głowy.

Kobiety po 35. roku życia, które nałogowo palą papierosy powinny uważnie rozważyć stosowanie tej metody, ponieważ palenie znacząco podwyższa ryzyko wystąpienia chorób związanych z układem sercowo-naczyniowym. Badania wykazały, że palenie podczas stosowanie antykoncepcji hormonalnej grozi zawałem i zgonem z tego powodu.

Palenie do 35. roku życia nie jest przeciwwskazaniem do stosowania antykoncepcji hormonalnej.

Stosowanie antykoncepcji hormonalnej zawsze musi być kontrolowane przez lekarza, ponieważ dobór leku jest rzeczą indywidualną dla każdej kobiety.