Szczepionka Novavax została dopuszczona do obrotu w UE w grudniu 2021 r. Jest piątą zalecaną w Unii Europejskiej szczepionką przeciwko COVID-19.

Od stosowanych dotychczas szczepionek przeciwko koronawirusowi różni ją przede wszystkim technologia produkcji. W szczepionkach wektorowych przeciw COVID-19 (AstraZeneca i Johnson & Johnson) występuje osłabiony wirus z wbudowaną informacją genetyczną o syntezie białka S koronawirusa (antygenu), zaś w szczepionkach mRNA (Pfizer, Moderna) wykorzystano fragment mRNA wirusa pełniącego funkcję antygenu. W obydwu przypadkach organizm dostaje wyłącznie informację potrzebną do wytwarzania białek koronawirusa już po podaniu szczepionki. Nowa szczepionka Novavax jest produkowana według klasycznej technologii. Zawiera podobne do wirusa cząstki białka koronawirusa, które są rozpoznawane przez układ opornościowy i bezpośrednio pobudzają go do reakcji.

Jak zapowiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, szczepionka przeciwko COVID-19 firmy Novavax będzie dostępna 21 lutego w Polsce. Warto też dodać, że w Konstantynowie Łódzkim produkowany jest główny składnik preparatu - antygen do tej szczepionki. Firma Mabion jest pierwszą polską firmą biofarmaceutyczną zaangażowaną w produkcję szczepionek przeciwko koronawirusowi.