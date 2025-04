fot. Fotolia

Choroba lokomocyjna potrafi zniweczyć całą przyjemność podróży. Wyjazd na długo wyczekiwany urlop może stać się koszmarem. Co zrobić, gdy środki farmakologiczne nie pomagają? Jak pomóc sobie lub dziecku, jeśli nie możemy stosować leków? Może warto wypróbować opaski przeciw chorobie lokomocyjnej? Jak się je stosuje i jak działają?

Mechanizm działania opasek zapobiegające chorobie lokomocyjnej



Działanie opasek hamujących mdłości opiera się na akupresurze. Metoda ta stanowi jedną z dziedzin medycyny niekonwencjonalnej, a wywodzi się z chińskiej medycyny naturalnej. Polega na leczeniu dolegliwości za pomocą dotyku lub ucisku odpowiednich, właściwych sobie punktów ciała zwanych receptorami.

Zgodnie z tradycyjną medycyną chińską w ciele człowieka znajduje się system kanałów energetycznych tzw. meridianów, którym podporządkowane są konkretne organy. Zaburzenia przepływu energii pomiędzy nimi powodują dysfunkcje narządów. Wzdłuż meridianów umiejscowione jest dokładnie 361 punktów akupunkturowych. Ich stymulacja za pomocą nakłucia igłą (jak w przypadku akupunktury) lub masażu uciskowego (akupresury) ma za zadanie przywrócić właściwy przepływ energii, a tym samym złagodzić dolegliwości związane z chorobą.

Właśnie ten mechanizm wykorzystuje się w opaskach na chorobę lokomocyjną. Kluczowym jest tutaj znajdujący się na nadgarstkach punkt Neiguan (inne określenia: Nei Kuan, pericardium 6, P6, PC6, 6MC), właściwy dla meridianu osierdzia. Odpowiada on za zapobieganie i hamowanie mdłości oraz wymiotów. Prawidłowo założona opaska powoduje ciągły ucisk punktu P6, a tym samym zmniejsza dolegliwości związane z chorobą lokomocyjną.

Jak znaleźć właściwy punkt?



Aby właściwie założyć opaskę, musimy zlokalizować punkt Neiguan.

Celem zlokalizowania punktu Neiguan należy przyłożyć trzy środkowe palce do wewnętrznej strony nadgarstka w ten sposób, aby palec serdeczny znalazł się poniżej jego linii. Punkt P6 odnajdziemy pod palcem wskazującym w zagłębieniu między dwoma ścięgnami. Można też spróbować inaczej. Interesujący nas punkt znajdziemy około dwie szerokości kciuka pod linią zgięcia nadgarstka. Aby zapewnić najwyższą skuteczność działania opaski akupresurowej, zamontowany na opasce guzik uciskający musi się znaleźć idealnie w tym punkcie.

Celem dokładnej lokalizacji punktu P6, a tym samym właściwego użycia opaski, pomiar za pomocą palców powinna wykonywać (sama na sobie) osoba, która będzie jej używać. Może być to trudne w przypadku małych dzieci (opaski przeciw chorobie lokomocyjnej wskazane są powyżej 3. roku życia), jednak niezbędne jest, by ustalając położenie punktu, pokierować palcami malucha.

Opaski należy zakładać na oba nadgarstki równocześnie, przed podróżą lub w jej trakcie. Te same zasady dotyczą plastrów akupresurowych stosowanych na dolegliwości lokomocyjne.

Czy opaski przeciw chorobie lokomocyjnej są skuteczne?



Wiele osób nie wierzy w działanie metod leczniczych tego typu. W naszej kulturze dominuje przekonanie, że tylko medycyna zachodu jest skuteczna. Wszystko, na co brakuje dowodu, badań klinicznych, potwierdzeń naukowych nie zasługuje na poważne traktowanie. Pozytywne doświadczenia innych, a często nawet własne z alternatywnymi metodami leczenia określamy jako efekt placebo. Czy słusznie?

Okazuje się, że w przypadku leczenia wymiotów za pomocą akupresury nie jest to tak do końca oczywiste. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że akupresura nie działa na wszystkich. Badania wykazują skuteczność w około 80% przypadków. W praktyce oznacza to, że 20 osób na 100 stosujących w razie potrzeby opaskę przeciwko mdłościom nie odczuje żadnych efektów.

Specjaliści medycyny chińskiej podkreślają, że zależność punktu P6 z hamowaniem odruchu wymiotnego jest najlepiej zbadanym mechanizmem akupresury. Producenci opasek, chcąc podnieść wiarygodność swoich wyrobów i zyskać dla nich aprobatę współczesnej medycyny zachodniego świata, przeprowadzili liczne testy kliniczne w wielu uznanych ośrodkach medycznych i akademickich.

Wyniki prac naukowych potwierdziły skuteczność akupresury nie tylko w chorobie lokomocyjnej, ale również w porannych mdłościach towarzyszących ciąży, nudnościach pooperacyjnych, torsjach po chemioterapii, a także mdłościach migrenowych. Leczenie wymiotów za pomocą akupresury zakwalifikowane jest obecnie w medycynie zachodniej jako metoda pomocnicza.

Ciekawostkę stanowi to, że jedno z takich badań przeprowadzono również w Polsce. II Klinika Położnictwa i Ginekologii CMKP przy Szpitalu Bielańskim w Warszawie potwierdziła skuteczność opasek jednego z producentów w niwelowaniu nudności i wymiotów u ciężarnych. Praktyka pokazuje, że najlepszą rekomendację stanowi opinia zadowolonych z działania pacjentów. Z opasek korzystają nawet sceptycy – w myśl zasady: „Placebo czy nie, ważne, że działa”.

Autor: farmaceutka Ewa Napiórkowska z Apteki Medicover w Warszawie.