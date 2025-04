Podejmując decyzję o zrzuceniu kilku zbędnych kilogramów, stajemy przed niełatwym wyborem diety. Podpowiadają gazety, grono znajomych. Potwierdzają skuteczność różnych diet. Tymczasem nie ma jednej, uniwersalnej „diety cud”, a najrozsądniejszy plan żywieniowy dla każdego to ograniczenia kaloryczne.



Reklama

Czy każdy może przejść na dietę?



Prawidłowa dieta, obok aktywności fizycznej jest warunkiem niezbędnym, aby zachować zdrowy wygląd i dobrą kondycję. Chcąc wrócić do formy, każdy powinien zdecydować się na nowy styl żywienia. Ważne, by dopasować dietę indywidualnie do swoich potrzeb i ogólnego stanu zdrowia.

Dieta rozumiana jako rygorystyczne i katorżnicze wyrzeczenia, może bardziej zaszkodzić niż pomóc. Wyeliminowanie pewnych produktów z codziennego jadłospisu bywa przyczyną niedoborów witaminowych i zaburzeń pracy organizmu.

Kobiety w ciąży powinny odłożyć decyzję o przejściu na dietę przynajmniej na miesiąc po porodzie. Z kolei młode mamy nie powinny się zbyt przejmować dodatkowymi kilogramami, ponieważ łatwo je stracić opiekując się maleństwem. Zapasy tłuszczu posłużą również do produkcji mleka.

Wróć do formy z własną dietą!



Prawidłowa dieta ma dostarczać wszystkich składników odżywczych, a tylko bogaty asortyment produktów spożywczych jest w stanie pokryć zapotrzebowanie. Dobierając dietę trzeba uwzględnić płeć, wiek, masę ciała, ogólny stan zdrowia, rodzaj aktywności zawodowej oraz zastanowić się nad największymi błędami żywieniowymi.

Przykładowo osoby starsze po przejściu na emeryturę znacznie obniżają aktywność życiową. Z przyzwyczajenia sięgają po te same porcje, nieraz jedzą dla „zabicia” czasu, tymczasem zmniejszonemu wydatkowi energetycznemu powinno towarzyszyć obniżenie kaloryczności diety. Wraz z wiekiem osłabia się praca przewodu pokarmowego, tłuste posiłki, mleko nie są tolerowane jak u młodszych osób. Ze względu na obniżoną tolerancję glukozy warto ograniczyć również spożycie cukru i słodyczy.

Dieta ma być stałą zmianą nawyków żywieniowych, a nie chwilowym dopasowaniem się do sugerowanego jadłospisu. Dlatego, by osiągnąć sukces, dietę trzeba zaakceptować i polubić. Zdrowe jedzenie też może być przyjemne, a odchudzanie nie musi być katorgą.

Nowa dieta jako element zdrowego stylu życia



Planując dietę trzeba stawić czoła swoim słabościom, zastanowić się co, kiedy i jak jemy, podliczyć całodzienne kalorie. Warto zastanowić się nad największą słabością, czy gubi nas nadmierny apetyt, „zajadanie” stresów, zbyt kaloryczne posiłki, czy nieregularne jedzenie.

Optymalna dieta polega na ograniczeniach kalorycznych. Kalorie są miarą energii, której potrzebuje organizm do codziennego funkcjonowania, a ich nadmiar odkładany jest w tkance tłuszczowej. Aby stracić kilka kilogramów, organizm musi czerpać energię z własnej tkanki tłuszczowej, a nie z pożywienia.

Ale kalorii nie może być zbyt mało. Aktywny tryb życia, praca fizyczna, młody wiek, płeć męska wymagają większego wydatku energetycznego.

Czym kierować się przy komponowaniu diety?



Kluczem do ułożenia każdej diety jest zaplanowanie pięciu regularnych, lekkich posiłków. Nieregularne jedzenie osłabia metabolizm i jest przyczyną niekontrolowanych napadów głodu.

Porę jedzenia dopasuj do codziennego harmonogramu zajęć. Unikaj jedzenia w biegu. Im szybciej jesz, tym szybciej podnosi się stężenie glukozy we krwi. Później poziom cukru równie gwałtownie spada, a znaczne wahania poziomu glukozy przyczyniają się do ataków głodu.

Najistotniejszym posiłkiem w ciągu dnia powinno być śniadanie, które napędza pracę przewodu pokarmowego i daje zastrzyk energii na cały dzień. Pomijanie śniadań skutkuje niekontrolowanym obżarstwem w ciągu dnia. Poranny posiłek powinien dostarczać pełnowartościowego białka z chudej wędliny, mleka i jego przetworów oraz węglowodanów z pełnoziarnistego pieczywa, świeżych warzyw i owoców.

Warzywa są najlepszym sprzymierzeńcem odchudzania i powinny wchodzić w skład każdego posiłku. Świeże warzywa zawierają znaczne ilości błonnika i wody, a mało kalorii. Napełniają żołądek, dając uczucie sytości, a nie powodują tycia.

Sięgając po owoce i inne produkty węglowodanowe sprawdź ich indeksy glikemiczne. Produkty o wysokim wskaźniku glikemicznym szybko wywołują uczucie sytości, ale sprzyjają tyciu, ponieważ powodują znaczne wahania poziomu glukozy we krwi.

Białe pieczywo i jasne makarony zamień na pełnoziarniste, zamiast suszonych owoców wybierz świeże, unikaj bananów, winogron, kiwi, ananasów.

Komponując posiłki unikaj produktów bogatych w złożone tłuszcze zwierzęce – pełnego mleka, śmietany, masła, tłustych serów, kiełbas, parówek, smażonych mięs.

Jako źródło tłuszczu wybierz oleje roślinne, oliwę z oliwek.

Pij znaczne ilości wody, naparów ziołowych, niesłodzonych soków warzywnych. Codzienna porcja płynów to przynajmniej 1,5 – 2 litrów.

Unikaj największych grzechów diety - podjadania między posiłkami, objadania się słodyczami, fast-foodami, najadania się przed snem.

Jak poskromić pokusy w czasie diety?



Według profesor Barbary Zahorskiej-Markiewicz, eksperta Spersonalizowanego Programu Zarządzania Wagą, prezesa Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością

„[…]na początku stosowania diety, przy włączeniu jednoczesnym aktywności fizycznej można uzyskiwać dobre efekty. W miarę upływu czasu widoczność tych efektów zmniejsza się. Wtedy warto wspomóc odchudzającego się jakimś dodatkowym czynnikiem, który będzie ułatwiał realizację zaleceń. Ważne, aby ten produkt był odpowiedzią na nasz konkretny problem, który uniemożliwia nam walkę ze zbędnymi kilogramami”.

Preparaty odchudzające same nie rozwiążą problemu nadwagi, ale wzmogą motywację i samokontrolę. Poszukaj bezpiecznego sprzymierzeńca do walki z własnymi pomyłkami żywieniowymi. Postaw na naturalne środki z potwierdzoną skutecznością kliniczną.

Kontroluj apetyt i zwalcz podjadanie z preparatami błonnikowymi, które pęczniejąc w żołądku zostawiają uczucie sytości. Gdy nie potrafisz opanować głodu wybierz zdrowe przekąski - jabłko, jogurt odtłuszczony. Staraj się odwrócić uwagę od jedzenia, zajmij czymś ręce i umysł.

Jeśli jadasz poza domem nie kontrolując ilości tłuszczu i kaloryczności posiłków, poszukaj preparatu zmniejszającego wchłanianie nadmiaru tłuszczów. Gdy zbyt często sięgasz po słodycze, makarony, pieczywo, wybierz środek ograniczający wchłanianie węglowodanów.

Odpowiedzią na tą dietetyczną pokusę może być preparat XL-S Medical Carb Blocker, Z kolei jeśli wprost uwielbiasz smażone mięso czy frytki sięgnij po preparat, który ograniczy wchłanianie kalorii z tłuszczów. Dobrym wyborem może okazać się kolejny preparat z serii XL-S Medical Fat Binder. I w końcu jeśli Twoim podstawowym problemem jest podjadanie między posiłkami, lub brak kontroli nad wielkością porcji sięgnij po tzw. reduktor apetytu – XL-S Medical Appetite Reducer.

Pomocne mogą być także preparaty oparte na zielonej herbacie, kofeinie, L- karnitynie, takie jak: Coffe Slimmer, Aqua Slim, Linea Detox. Zielona herbata i kofeina przyśpieszają metabolizm i są jednymi z najsilniejszych antyoksydantów. L-karnityna z kolei wspomaga spalanie tłuszczów.

Reklama

Traktuj odchudzanie jako inwestycję w zdrowie i wygląd. Zaplanuj atrakcyjną dla siebie dietę, która pomoże rozliczyć się z problemami żywieniowymi. Na stałe zmień zgubne nawyki żywieniowe i poszukaj sprzymierzeńca odchudzania, a unikniesz rozczarowań i zniechęcenia. Układając własną dietę wykorzystaj tabele kaloryczności i indeksów glikemicznych, możesz skorzystać z pomocy dietetyka.