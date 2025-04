Olej kokosowy to produkt, który powinien znaleźć się w każdym domu. Uznawany za jeden z najzdrowszych olejów na świecie, znajduje swoje zastosowanie zarówno w kuchni, jak i w łazience. Możemy stosować go m.in. jako dodatek do potraw lub zamiennik oliwy oraz kosmetyk, zwłaszcza do włosów i twarzy. Zawiera magnez, potas, wapń, żelazo i cynk oraz witaminy z grupy B, C i E.

Olej kokosowy nierafinowany - czym różni się od rafinowanego?

Na sklepowych półkach znaleźć możemy dwa rodzaje oleju kokosowego - rafinowany i nierafinowany. Oba produkty można stosować zamiennie, ponieważ mają podobne właściwości. Różnią się smakiem i zapachem. Olej rafinowany nie ma praktycznie żadnego zapachu, a jego smak jest niewyczuwalny. Przez to może być znacznie bardziej uniwersalny.

Z kolei olej nierafinowany ma charakterystyczny kokosowy zapach i delikatny smaki, co niektórym może przeszkadzać, zwłaszcza w przypadku używania oleju jako dodatku do wytrawnych potraw czy mięs.

Olej nierafinowany jest również nieco droższy od rafinowanego. Za słoiczek trzeba zapłacić od 15 zł do nawet 45 zł, w zależności od pojemności i producenta. Z kolei ceny oleju kokosowego rafinowanego rozpoczynają się już nawet od 8 zł za słoiczek.

Dietetycy nie mają jednak wątpliwości. Ich zdaniem olej nierafinowany jest znacznie zdrowszy - posiada więcej witamin oraz minerałów i to właśnie on powinien być częściej przez nas używany.

Olej kokosowy nierafinowany - właściwości i zastosowanie

Ułatwia odchudzanie

Zawarte w oleju kokosowym nierafinowanym średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe (MCT) działają zupełnie inaczej niż tłuszcze zawarte w innych olejach czy np. smalcu. MCT nie są przechowywane w naszym organizmie w postaci tkanki tłuszczowej. Ich zadaniem jest wytwarzanie energii. Powoduje to przyśpieszenie metabolizmu, czego konsekwencją może być właśnie utrata kilogramów. Dzienna dawka oleju kokosowego to 2-3 łyżki.

Możemy wykorzystać jego aromatyczny zapach i lekko słodki posmak i stosować jako dodatek deserów. Świetnie sprawdzi się również jako składnik sosów. Olej może być używany również do smażenia mięs.

Wspomaga gojenie się ran i łagodzi stany zapalne

Olej kokosowy nierafinowany stosować można również jako maść do ciała. Świetnie sprawdzi się jako preparat na oparzenia, w tym oparzenia słoneczne oraz na wszelkie ropne pryszcze i trądzik. Ma działanie antybakteryjne, nawilża i natłuszcza skórę, zmniejsza uczucie swędzenia oraz przyśpiesza gojenie się ran.

Poprawia odporność i prace serca

Zawarty w oleju kokosowym nierafinowanym kwas laurowy poprawia odporność, pomaga walczyć z bakteriami i wirusami. Olej kokosowy przynosi również dobre efekty w leczeniu:

przeziębienia,

próchnicy i chorób zębów,

wirusa, opryszczki,

bakterii powodujących wrzody,

gronkowca,

odry i ospy,

grzybicy.

Olej kokosowy może mieć również dobroczynny wpływ na nasz układ krążenia. Zawarte w nim średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe mogą:

obniżać poziom złego cholesterolu,

podwyższać poziom dobrego cholesterolu.

Poprawia pamięć i koncentracje

Zawarte w oleju kokosowym trójglicerydy średniołańcuchowe mogą pomagać w leczeniu chorób związanych z pracą mózgu. Istnieją badania, które potwierdzają jego działanie w terapii Alzheimera i choroby Parkinsona.

Nawilżający kosmetyk

Olej kokosowy nierafinowany z powodzeniem sprawdzi się również jako uniwersalny kosmetyk - do ciała, twarzy i włosów. Zastępuje krem, balsam do ciała, maseczkę do twarzy i maskę do włosów. Nawilża, natłuszcza i odżywia skórę. Warto stosować go zwłaszcza na miejsca przesuszone, które wymagają porządnego nawilżenia.

Olej w minimalny sposób chroni również skórę przed słońcem, ponieważ wykazuje podobne działanie, co krem z filtrem SPF10. Ma również właściwości antybakteryjne, co sprawia, że dobrze radzi sobie również z trądzikiem.

Olej kokosowy nierafinowany - na co zwrócić uwagę?

Nie wszyscy są tak entuzjastycznie zastawieni do działania oleju kokosowego. Co jakiś czas pojawiają się opinie, które sugerują, że olej kokosowy może być równie szkodliwy, co np. smalec. Badania nad jego wpływem na nasz organizm wciąż trwają.

Przede wszystkim warto zachować zdrowy rozsądek i nie przekraczać sugerowanej dobowej dawki oleju (2-3 łyżki). Dodatkowo warto unikać oleju rafinowanego, który zawierać może szkodliwe chemiczne substancje. Najlepszym wyborem jest olej koksowy tłoczony na zimno, czyli nierafinowany.

Należy również pamiętać, że stosowanie tłuszczu roślinnego powinno przede wszystkim opierać się na tym, że zastępujemy nim tłuszcz zwierzęcy, np. wspomniany już smalec. Nie ma sensu specjalnie włączać do naszej diety jakiegokolwiek tłuszczu ani dodawać go do potraw, w których wcześniej go nie stosowaliśmy.

