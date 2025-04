Trwają testy sprayu do nosa, który niszczy koronawirusa niemal ze 100-procentową skutecznością. Preparat o nazwie SaNOtize został stworzony przez kanadyjskich naukowców. W czasie testów laboratoryjnych w Instytucie Badań Antywirusowych Uniwersytetu Stanowego Utah, udowodniono, że zapobiega rozprzestrzenianiu się COVID-19 do układu oddechowego.

Preparat działa w momencie inkubacji wirusa w nosie, czyli w czasie jego namnażania się, kiedy jeszcze nie wystąpiły objawy choroby, i zapobiega dalszemu uszkodzeniu błony śluzowej nosa oraz przedostawaniu się drobnoustroju do płuc. Dezaktywacja wirusa po podaniu środka następuje w ciągu 2 minut.

Substancją czynną sprayu do nosa jest tlenek azotu. Jest to związek wytwarzany w organizmie człowieka, pełniący wiele ważnych funkcji: reguluje napięcie naczyń krwionośnych, działa jako transmiter impulsów nerwowych, bierze udział w pracy układu odpornościowego, zwalcza drobnoustroje.

Naukowcy odkryli już wcześniej, że wytwarzanie w nosie tlenku azotu blokuje namnażanie koronawirusa.

Jednym z odkrywców właściwości tlenku azotu w organizmie człowieka jest prof. Ferid Murad z Uniwersytetu Stanforda, za co otrzymał w 1998 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny. Ekspert zasiada w radzie zarządzającej SaNOtize.

Błona śluzowa nosa stanowi główne miejsce ataku koronawirusa i rozwoju choroby. Wcześniej odkryto, że SARS-CoV-2, aby dostać się do organizmu człowieka, wykorzystuje przede wszystkim dwa białka: enzym konwertujący angiotensynę typu 2 (ACE2) i serynę 2 (TMPRSS2). Dzięki nim wnika głębiej i namnaża się. Związki występują w dużych ilościach właśnie w komórkach nosa (a także płuc i jelita). Wirus przenosi się drogą kropelkową, zatem to w nosie rozgrywa się pierwsza bitwa. Dlatego naukowcy pokładają duże nadzieje w preparacie, który skutecznie neutralizowałby wirusa w miejscu jego namnażania.

Na razie nie wiadomo, kiedy kanadyjski spray na koronawirusa trafi do sprzedaży. Aktualnie preparat przechodzi badania kliniczne II fazy (z udziałem ludzi). Testy prowadzą lekarze z Ashford and St. Peter's Hospital w hrabstwie Surrey (Anglia) i naukowcy z Royal Holloway na Uniwersytecie Londyńskim.

Twórcy preparatu uważają, że ​​będzie on również skuteczny w przypadku grypy, zapalenia zatok, grzybicy paznokci, grzybicy stóp i trądziku.