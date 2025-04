Depresja - skuteczność leków bez recepty

Depresja to wyjątkowo ciężka choroba, która dotyka ludzi w różnym wieku. Charakteryzuje się obniżeniem nastroju i ogólnym brakiem chęci do życia. Depresja lubi uaktywniać się szczególnie jesienią i zimą, kiedy to brak słońca, deszcz i wiatr przyczyniają się do coraz większego przygnębienia. Jak sobie radzić z jesienną chandrą? I czy leki bez recepty są skuteczne?