Ozempic (semaglutyd) to bardzo popularny lek na receptę przeznaczony do leczenia cukrzycy typu 2. Według badań preparat nie tylko reguluje glukozę we krwi, ale skutecznie obniża masę ciała (średnio o prawie 15%). Z tego powodu jest chętnie stosowany na całym świecie. Jak się jednak okazuje, szybki efekt utraty wagi ma swoją cenę, którą widać na twarzy. Na szczęście jest na to rada. Specjaliści polecają różne metody, od nieinwazyjnych i łatwo dostępnych po profesjonalne zabiegi inwazyjne.

„Twarz ozempikowa” to nic innego jak zwiotczenie skóry twarzy wynikające z szybkiego chudnięcia i utraty tkanki tłuszczowej po stosowaniu leku Ozempic. Część osób w trakcie kuracji zauważa, że zmarszczki pogłębiają się, twarz jest chudsza, ale też może wydawać się starsza i poważniejsza. Ten niepożądany efekt odchudzania pojawia się zwłaszcza wtedy, gdy spadek wagi następuje w krótkim czasie, a tak się często dzieje w trakcie stosowania semaglutydu w zastrzykach.

Według gazety New York Times termin „twarzy ozempikowej” został wymyślony przez nowojorskiego dermatologa, do którego zgłosili się pacjenci z zauważalnym zwiotczeniem skóry twarzy po stosowaniu leku. W rzeczywistości nie jest to nowy problem. Zwiotczenie skóry i zaostrzenie rysów twarzy jest typowe dla każdej metody odchudzania przynoszącej szybkie efekty. Wynika to z tego, że tracimy tkankę tłuszczową (nasz naturalny wypełniacz), skóra zostaje pozbawiona niezbędnych składników odżywczych, staje się cieńsza i traci elastyczność. Zakłócony jest też metabolizm kolagenu i elastyny, co sprawia, że skóra jest bardziej wiotka.

Specjaliści na problem tzw. twarzy ozempikowej polecają różne metody. Aby spłycić zmarszczki i poprawić jędrność skóry, możemy samodzielnie stosować proste metody:

picie dużej ilości płynów,

zdrowa zrównoważona dieta, bogata w owoce i warzywa,

ochrona skóry przed promieniowaniem słonecznym,

preparaty na skórę z retinolem,

codzienne nawilżanie skóry twarzy,

peelingi,

regularny masaż twarzy.

Do profesjonalnych zabiegów, które poprawiają jędrność twarzy i dają efekt odmładzający, należą m.in.:

wypełnianie zmarszczek (np. własnym tłuszczem, kwasem hialuronowym),

ujędrnianie twarzy falami radiowymi,

terapia promieniowaniem podczerwonym,

mezoterapia igłowa i bezigłowa,

peelingi chemiczne.

Dobór odpowiedniej dla nas metody należy skonsultować z dermatologiem lub specjalistą medycyny estetycznej. Warto pamiętać o właściwej pielęgnacji twarzy i zdrowym odżywianiu się w trakcie stosowania leku Ozempic. Dzięki temu ryzyko, ż efekty widoczne na twarzy będą dla nas niezadawalające, będzie mniejsze.

