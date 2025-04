Długi okres postu zakończony wystawną kolacją wigilijną pod koniec dnia, ciężkostrawne potrawy i brak umiaru w jedzeniu, choć nieodłącznie kojarzą się z klimatem świąt są również bardzo obciążające dla naszej wątroby. I choć pojedyncze przypadki wigilijnego obżarstwa nie szkodzą wątrobie na dłuższą metę, mogą przynieść wiele nieprzyjemnych dolegliwości.

Reklama

Ból, ucisk a także uczucie wzdęcia czy przepełnienia to tylko kilka objawów związanych z przejedzeniem. Jeśli sądzisz, że nie uda Ci się powstrzymać od słodkiego wigilijnego łakomstwa lub nawet nie planujesz próbować (w końcu święta są raz w roku!), podpowiadamy jak szybko i skutecznie pozbyć się nieprzyjemnych dolegliwości związanych z przejedzeniem.

Reklama

Pamiętaj jednak, że choć leki to szybki i skuteczny środek łagodzący nieprzyjemne doznania związane z przejedzeniem, to rozwiązanie ostateczne - jeśli takie dolegliwości towarzyszą Ci na co dzień powinnaś zastanowić się nad zmianą nawyków żywieniowych lub, jeśli dolegliwości nasilają się, wizytą u specjalisty.

Oto przegląd środków rozluźniających, suplementów diety i preparatów, które wspomogą Twoją wątrobę i pomogą Ci przetrwać święta bez bólu: