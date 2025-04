Ciąża to czas wyjątkowej troski o siebie i dziecko, dlatego nie dziwi ostrożne podejście przyszłych mam do szczepień. Podjęcie właściwej decyzji utrudniają dodatkowo nieprawdziwe opinie i brak wiedzy. Oto kilka przykładowych mitów na ten temat.

To zależy. Niektóre szczepienia są wręcz zalecane w okresie ciąży, ale są też takie, na które lepiej zapisać się po rozwiązaniu lub w trakcie planowania potomstwa.

W ciąży można przyjmować bezpiecznie szczepionki inaktywowane (które nie zawierają żywego wirusa lub bakterii). Szczepienia zalecane kobietom w ciąży to te przeciwko grypie, a także przeciw krztuścowi, błonicy i tężcowi. Aktualnie również przeciwko COVID-19.

Jeśli chodzi o szczepienie przeciwko COVID-19, ze względu na potencjalny negatywny wpływ na płód w okresie organogenezy (od 4. do 8. tygodnia ciąży) nie zaleca się szczepień w pierwszym trymestrze, tj. do 8. tygodnia ciąży

Szczepionki żywe (jak przeciwko gruźlicy, odrze, śwince i różyczce oraz ospie) są przeciwwskazane w czasie ciąży. Najlepiej rozważyć ich przyjęcie przed zajściem w ciążę.

Choć szczepienie przeciwko COVID-19 może mieć pewne tymczasowo negatywne skutki na parametry nasienia mężczyzny, to według lekarzy nie ma żadnych twardych dowodów na to, żeby pogarszało ono płodność, tak mężczyzny, jak i kobiety. Skąd zatem wspomniane negatywne skutki?

Parametry nasienia pogarszają się z powodu występującej czasami gorączki po szczepieniu. To efekt zbliżony do tego, jaki występuje po każdej gorączce. Dlatego nie należy wnioskować, że to szczepienie pogorsza płodność. Zalecam szczepienie, również kobietom planującym ciążę. Biorąc pod uwagę wszystkie „za i przeciw”, lepiej nieco dłużej starać się o dziecko, niż zachorować na COVID-19 z powodu niezaszczepienia się

Badania nie potwierdzają związku między szczepieniem przeciwko grypie podanym w ciąży a zwiększonym ryzykiem poronienia.

Kobiety w ciąży są bardziej narażone na ciężki przebieg grypy m.in. z powodu zmian fizjologicznych typowych dla tego okresu. Szczepionka przeciwko grypie może za to zapobiegać groźnym powikłaniom, takim jak zapalenie płuc, ostre stany krążeniowo-oddechowe, przedwczesny poród, upośledzenie rozwoju układu nerwowego dziecka, a nawet zgon w przypadku ciężkiego przebiegu infekcji.

Zalecenia w przypadku szczepionki przeciw grypie są te same, co w przypadku szczepionki COVID-owej. Bywa, że kobiety ciężarne przechodzą grypę ciężko, dlatego warto zaszczepić się jeszcze przed rozpoczęciem starań. Nie ma co do tego żadnych przeciwwskazań, tak samo jak w II oraz III trymestrze ciąży

– mówi lek. Andrzej Zmaczyński, ginekolog-położnik.