Tłuszcze zawarte w posiłku zwiększają wchłanianie leków litofilnych, czyli takich, które rozpuszczają się w tłuszczach.

Leki wchodzące w interakcje z tłuszczami



Leki przeciwdepresyjne

- Amitryptylina (Amitryptylinum),

- Imipramina (Imipramin).

Leki rozszerzające oskrzela

- Teofilina (Euphillin, Teophylium, Theospirex, Afonilum).

Leki β-adrenolityczne – stosowane w różnych schorzeniach związanych z pobudzeniem układu współczulnego

- Propranolol,

- Metoprolol (Metocard, Betaloc),

- Bisoprolol (Bisocard, Concor, Corectin),

- Oksprenolol (Coretal).

Leki przeciwpasożytnicze

- Mebendazol (Vermox),

- Albendazol (Zentel).

Skutki interakcji między lakami a tłuszczami



Leki przeciwpasożytnicze

Spożywanie wysokotłuszczowych pokarmów wraz z niektórymi lekami przeciwpasożytniczymi może doprowadzić do wystąpienia niepożądanych objawów, takich jak: ból i zawroty głowy, kaszel, łysienie, świąd i zmiany skórne.

Teofilina

Bogatotłuszczowe posiłki zwiększają wchłanianie teofiliny, co powoduje: zaburzenia rytmu serca, kołatanie serca, spadek ciśnienia krwi, ból głowy i zaburzenia snu.

β-adrenolityki

Przyjmowanie tych leków w trakcie jedzenia, tuż po lub tuż przed posiłkiem bogatotłuszczowym może przyczynić się do: zwolnienia akcji serca, niedociśnienia, niewydolności serca lub zaburzenia przewodzenia impulsów, które odpowiadają za skurcz serca (komór i przedsionków).

Leki przeciwdepresyjne

Przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych podczas wysokotłuszczowego posiłku powoduje zwiększenie ich wchłaniania. Stężenie leku we krwi wzrasta powyżej stężenia terapeutycznego, w konsekwencji czego występują zaburzenia świadomości, napady drgawek, zaburzenia snu oraz spadek ciśnienia tętniczego krwi.

Jak unikać interakcji leków z tłuszczami i działań niepożądanych?



Jeśli przyjmujesz leki, które mogą wchodzić w interakcje z tłuszczami, nie zażywaj leku w trakcie, tuż przed lub tuż po posiłku o dużej zawartości tłuszczu. Takie posiłki to np.: smażone jajka, bekon, duża ilość masła, mleko pełnotłuste, ser żółty, salami, olej, oliwa, majonez, margaryna, orzechy laskowe, czekolada, smażone mięsa i ryby.

Zażywaj lek co najmniej 2 godziny po i 1 godzinę przed posiłkiem bogatym w tłuszcze.

Jeśli lek powinien być przyjmowany w trakcie, tuż przed lub po posiłku, to wybierz produkty zawierające małą ilość tłuszczu. Są to np.: cielęcina, pierś z kurczaka lub indyka, wołowina, szynka drobiowa, niektóre ryby (mintaj, dorsz, sandacz) jogurt, mleko odtłuszczone, ser twarogowy półtłusty, warzywa, owoce, pieczywo, kasza, ryż.

Pamiętaj, że produkty o małej i średniej zawartości tłuszczu, spożyte w dużych ilościach, mogą wpływać na ogólną podaż tłuszczu w diecie i w rezultacie skutkować interakcjami między lekiem a tłuszczami.

Istnieje zależność między dużym spożyciem tłuszczu a wystąpieniem chorób, takich jak cukrzyca, miażdżyca, otyłość. Nawet jeżeli nie przyjmujesz leków, które mogłyby wchodzić w reakcje z tłuszczami, ogranicz ilość zjadanych tłuszczów. Nie rezygnuj jednak ze spożycia tłustych ryb morskich.