Nicorette® Invisipatch jest dyskretnym, łatwym w użyciu, stosowanym raz na dobę rozwiązaniem, które pomoże Ci uporać się z chęcią sięgnięcia po papierosa. Jest ono najbardziej odpowiednie dla Ciebie, jeśli jesteś palaczem, który pali regularnie przez cały dzień.

Reklama

Jak to działa?

Nicorette® Invisipatch dostarcza kontrolowaną dawkę nikotyny do organizmu, pomagając Ci zwalczyć Twój głód nikotynowy. Nikotyna jest uwalniana poprzez skórę w ciągu 16 godzin.

Nikotyna z plastra jest absorbowana wolniej w porównaniu do palenia papierosa, więc musisz poczekać trochę dłużej, aby nikotyna dostała się do twojego organizmu i zaczęła działać.

Aby ułatwić Ci właściwy dobór dawki, stworzono 3 warianty plastrów Nicorette®:

1. Nicorette® Invisipatch 25mg:

Plastry te uwalniają 25mg zastępczej nikotyny w ciągu 16godzin. Osoba paląca ponad 20 papierosów dziennie i zdecydowana by rzucić palenie, powinna je stosować przez pierwsze 8 tygodni kuracji.

Nicorette ® Invisipatch 25mg, uwalnia największą ilość zastępczej nikotyny, ze wszystkich plastrów dostępnych w Polsce!



2. Nicorette® Invisipatch 15mg:

Plastry te uwalniają 15mg zastępczej nikotyny w ciągu 16godzin. Powinno się je stosować przez 2 tygodnie po zakończeniu kuracji silniejszymi plastrami 25mg.

3. Nicorette® Invisipatch 10mg:

Plastry te uwalniają 10mg zastępczej nikotyny w ciągu 16godzin. Powinno się je stosować po zakończeniu kuracji plastrami 15 mg, przez 2 tygodnie.

Jak stosować nowe plastry Nicorette?

- Aby Plaster działał skutecznie ważne jest, aby używać go poprawnie. Zatem należy upewnić się, czy wszystkie instrukcje zostały przeczytane i zastosowane. Należy:

- Stosować jeden plaster Nicorette® Invisipatch zaraz po przebudzeniu rano.

- Zdjąć plaster przed położeniem się do łóżka i wyrzucić go w bezpieczne miejsce.

- Naklejać plaster na czystą, suchą, nieowłosioną skórę, na przykład w obrębie pośladków, górnej części ramienia lub klatki piersiowej.

Nie należy:

- Naklejać plastra w to samo miejsce na skórze dwa dni po kolei, lub przyklejać kilka plastrów równocześnie.

- Naklejać plastra na skórę uszkodzoną lub w stanie zapalnym

- Palić podczas noszenia plastra.

Pamiętaj, jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Zawsze dokładnie czytaj ulotki.



Nicorette® Invisipatch. System transdermalny, plaster. 1 plaster (system transdermalny) 10 mg/16 h zawiera 15,75 mg nikotyny, 1 plaster (system transdermalny) 15 mg/16 h zawiera 23,62 mg nikotyny, 1 plaster (system transdermalny) 25 mg/16 h zawiera 39,37 mg nikotyny.Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB, Szwecja. Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu, poprzez złagodzenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia. Przeciwwskazany w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

Referencje:

Hughes JR, et al. Smoking cessation among selfquitters. Health Psychol 1992; 11:331-334.



Reklama