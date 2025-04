Po pierwsze – nie przesadzać!



Należy pamiętać, że podstawowym sposobem dostarczania organizmowi mikroelementów jest spożywanie ich wraz z pokarmem. Najlepsze, co możemy zrobić dla swojego zdrowia, to połączenie zbilansowanej diety z dostosowaną dla nas aktywnością fizyczną. Uzupełnieniem takiego działania mogą być naturalne suplementy, wspomagające organizm i uzupełniające ewentualne niedobory składników odżywczych.

– Prawidłowo skomponowana dieta powinna być punktem wyjścia do profilaktyki i leczenia chorób dietozależnych – przestrzega dietetyk dr n. med. Magdalena Warchoł, trzymajdiete.com.pl. – Nieodpowiedzialne przyjmowanie suplementów może przynieść więcej szkód niż korzyści.

Co więcej, przyjmowanie w dużych dawkach pojedynczego elementu nie wspomoże naszego organizmu, a może nawet wpłynąć hamująco na absorbcję innych składników odżywczych, np. zbyt duża dawka stosowanego żelaza obniża wchłanianie cynku, z kolei zbyt duża dawka cynku obniża absorpcję miedzi.

Po drugie – zioła nie zawsze i nie dla każdego



Podobnie sprawa ma się z ziołami. Możemy przyjąć, że generalnie są one dla nas korzystne. Jednak, podobnie jak w przypadku leków, musimy dobierać ich rodzaje oraz przyjmowane dawki do naszego aktualnego stanu zdrowia. Dane zioła mogą bowiem „kłócić się” ze składnikami innych przyjmowanych preparatów, chociażby leków.

Przykładem może być zwyczajny czosnek, którego jedzenie rozrzedza krew i jest niewskazane dla osób oczekujących na operację. Co więcej, czosnek z preparatów farmaceutycznych może mieć trochę inne działanie niż ten naturalny. Natomiast popularny żeń-szeń jest niewskazany dla osób z cukrzycą.

– Jeżeli decydujemy się na zażywanie suplementów w momencie, kiedy przyjmujemy także inne preparaty, powinniśmy zadbać przede wszystkim o zgodność składników zawartych w obu produktach – komentuje Agnieszka Horbaczewska, przedstawiciel producenta suplementów z serii Fit & Slim. – Na opakowaniach dobrych produktów znajduje się nie tylko ich skład, ale także dokładne dawki składników aktywnych. Dzięki temu możemy upewnić się, że spożywane produkty nie będą ze sobą kolidować.

Po trzecie – pamiętaj o dawkowaniu



Spośród całego szeregu produktów dostępnych na runku najbezpieczniej sięgnąć po te stworzone na bazie składników pochodzenia naturalnego. Są lepiej przyswajalne przez organizm, rzadziej od produktów syntetycznych wywołują reakcje alergiczne i skutki uboczne.

– Warto poszukać w dostępnej literaturze lub poradzić się specjalisty czy wybrane suplementy mają bezpieczny dla organizmu skład – mówi Magdalena Warchoł. – Warto też przyjrzeć się atestom tego typu produktów, ponieważ mogą nam one powiedzieć, czy niezależne instytucje dopuszczają je do użytku. Uchroni to nas przed niepotrzebnym wydatkiem i ewentualnym narażeniem naszego zdrowia.

Na opakowaniu wszystkich suplementów powinien się znajdować ich pełny skład, proporcje, data produkcji i przydatności, a także informacja na temat ewentualnych zagrożeń. Istotnym elementem jest także dokładna informacja o dawkowaniu, zawierająca szczegóły dotyczące sposobu, ilości i pór przyjmowania suplementu.

– Przejrzysta i prosta informacja o sposobie zażywania suplementów jest bardzo ważnym warunkiem wyboru. Dlatego dobre produkty mają precyzyjnie rozplanowaną kurację, a każdy produkt powinien mieć dokładnie wskazany okres przyjmowania. Uzupełnianie w tym czasie codziennej diety oraz aktywności fizyczne suplementami przyśpiesza pojawienie się pożądanych efektów – komentuje Pani Agnieszka Horbaczewska. – Dodatkowo produkty powinny być testowane przez niezależne laboratoria, które potwierdzą ich jakość.

Po czwarte – konsultacje dla naszego dobra



Suplementy działają długofalowo. Efekt ich przyjmowania odczuwalny jest więc po jakimś czasie. Trzeba obserwować swój organizm i reagować na niepokojące objawy. Jeżeli mogą być one związane z przyjmowanym specyfikiem, należy przestać go zażywać i sprawdzić, czy objawy ustaną.

– Warto zwrócić uwagę czy stosowane suplementy nie wchodzą w interakcje np. z przyjmowanymi lekami – przypomina Magdalena Warchoł. – Skutki takich interakcji mogą być różne, od osłabienia działanie leku do zwiększenia ryzyka skutków ubocznych, które taki lek może wywołać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości najlepiej udać się do lekarza lub dietetyka. Specjalista oceni stan naszego zdrowia, zapotrzebowanie na dane witaminy i mikroelementy oraz pomoże dobrać ich właściwe dawki, uwzględniając także przyjmowane leki.

Autor: Agnieszka Horbaczewska, przedstawiciel producenta suplementów z serii Fit & Slim, konsultacja dietetyk dr n. med. Magdalena Warchoł, trzymajdiete.com.pl.