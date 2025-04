Statystyki na temat otyłości i nadwagi wśród polskich dzieci mrożą krew w żyłach. Zgodnie z badaniami Instytutu Żywności i Żywienia (IŻŻ) z 2015 roku 22,3% uczniów szkół podstawowych i gimnazjów cierpi na nadwagę lub otyłość. W ciągu ostatnich 40 lat ich liczba niepokojąco wzrosła. Dziś już co piąte dziecko w wieku szkolnym jest otyłe. W województwie mazowieckim mieszka najwięcej dzieci z nadmiarem kilogramów (32%), z kolei najmniej w województwie śląskim (16,5%). Według aktualnych danych dzieci w Polsce są najbardziej otyłe ze wszystkich krajów europejskich.

Jak walczyć z otyłością dzieci?

W świadomości społecznej Polaków utrwaliło się przekonanie, że masa ciała świadczy o statusie materialnym, mianowicie im więcej kilogramów, tym więcej w portfelu. Wielu osobom wydaje się, że pulchne dziecko to dziecko szczęśliwe, kochane, silne i zdrowe. Szczególnie starsze pokolenie wierzy w ten stereotyp. Zachwyca się tłuściutkimi brzdącami, patrząc z politowaniem na dzieci z niedowagą, które są w ich mniemaniu zaniedbywane przez swoich rodziców. Babcie i dziadkowie mają tendencję do przekarmiania swoich wnuków, myśląc, że kilka kilogramów za dużo nie wyrządzi im żadnej szkody, wręcz przeciwnie – doda krzepkości i zdrowia. Opiekunowie "rozpieszczanych dzieci" zwykle nie przeciwstawiają się swoim nadgorliwym rodzicom, wyrażając nadzieję, że ich pociecha prędzej czy później wyrośnie z nadwagi.

Nadwaga i otyłość u dzieci to wynik złych metod wychowawczych stosowanych przez rodziców. Podstawowe błędy, które są przez nich popełniane, to: złe nawyki żywieniowe oraz brak ruchu.

Po pierwsze wielu dorosłych nie przykłada wagi, do tego co je. Przez natłok codziennych obowiązków zwykle zapomina o zjedzeniu śniadania, a domowe obiady zastępuje niezdrową żywnością na mieście. To, co kupuje, często woła o pomstę do nieba. Zamiast pożywnej zupy i drugiego dania je kebaba, hamburgera, pizzę czy frytki. Nie dość, że wybiera niezdrowe i wysokokaloryczne posiłki, spożywa je w pośpiechu.

Po drugie mnóstwo Polaków nie uprawia żadnej aktywności fizycznej. Z najnowszego badania Eurobarometru wynika, że aż 52%! Systematyczne ćwiczenia fizyczne wykonuje zaledwie... 5% osób.

Dorośli, którzy ignorują podstawowe zasady właściwego żywienia i prowadzą siedzący tryb życia, dają swoim pociechom zły przykład. Nie dbając o siebie, nie dbają o swoje dziecko. Wielu woli zabrać swoją pociechę na "obiad" do McDonald'sa, niż przygotować mu pełnowartościowy posiłek w domu. Wystarczy zaobserwować, jak dużo rodzin stołuje się w barach szybkiej obsługi w centrach handlowych. Rodzice nie zapewniają dziecku wystarczającej ilości ruchu. Zamiast na spacer czy basen wolą udać się z nim do kina. Często pozwalają mu spędzać długie godziny przed komputerem czy telewizorem.

Nadwaga i otyłość dzieci wynikają z lekkomyślności rodziców. Wielu dorosłych nawet nie zdaje sobie sprawy, jak dużo cukru znajduje się w serkach smakowych i jogurtach owocowych tak chętnie kupowanych pociechom na drugie śniadanie do szkoły. Co niektórzy traktują słodycze jak formę wynagrodzenia, zapłaty za dobre sprawowanie. Wielu pozwala swoim dzieciom nie brać udziału w zajęciach wychowania fizycznego. Dlaczego? Ponieważ sport jest dla nich czymś zupełnie zbędnym.

Jaki z tego wniosek? Jeśli dorośli wyeliminują ze swojego życia złe nawyki i zastąpią je dobrymi, nadwaga i otyłość wśród dzieci zmaleje. Dziecko naśladuje postawy i zachowania swoich rodziców, dlatego osoby, które mają potomstwo, powinny mieć tego pełną świadomość.