Kobiety po menopauzie nie stają się przezroczyste. Dr Nalewczyńska o bliskości w dojrzałym wieku
Już jest nowy odcinek podcastu "Perfekcyjnie NIEidealna", a w nim Michalina Grzesiak i dr Agnieszka Nalewczyńska rozmawiają o menopauzie jako nowym początku. Jak wygląda bliskość w tym okresie? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w odcinku.
W nowym odcinku podcastu "Perfekcyjnie NIEidealna" gościnią Michaliny Grzesiak była dr Agnieszka Nalewczyńska. Panie porozmawiały o nowym początku, jakim jest menopauza, a przede wszystkim o jej nietypowych objawach, o tym, kiedy tak naprawdę może nadejść i... kwestiach związanych z bliskością w tym okresie. Bo sprawy łóżkowe z reguły są tematem tabu, a w wieku dojrzałym wielu z nas wydają się niewyobrażalne. A to coś całkiem normalnego i może być naprawdę przyjemne.
"Potrzebujemy zaopiekowania"
Kobiety - bez względu na wiek - potrzebują czegoś więcej niż tu i teraz. Kwestia bliskości i komfortu jest dla nas szczególnie ważna, jeśli chodzi o sprawy łóżkowe. A w pewnym wieku tym bardziej przywiązujemy do tego wagę.
My nie jesteśmy maszynami. Potrzebujemy tego zagarniania, zaopiekowania, tego uwielbienia
Doktor Nalewczyńska dodaje, że wbrew pozorom coraz częściej to mężczyźni są tymi, którzy nie chcą współżyć. A wszystko ze względu na stres. Z tego samego powodu sporo problemów w kwestii seksualności mają również młodzi ludzie. Do tego dochodzą zmiany w społeczeństwie, których nie sposób nie zauważyć.
- Chłopaki i dziewczyny mają problem. Zupełnie zamieniamy się rolami. Często dziewczyny są jak Samantha z "Seksu w wielkim mieście", chce jak facet - tu i teraz. A facet też teraz potrzebuje trochę "ojojania" i nie klika - komentuje dr Nalewczyńska.
Niezależnie od tego, w jakim jesteśmy wieku, kwestia seksualności jest ściśle powiązana zarówno z naszą głową, jak i z ciałem. Ale w momencie okołomenopauzalnym szczególnie ważne jest to drugie. Kobiety dojrzałe doskonale bowiem zdają sobie sprawą, co lubią i czego pragną, ale ciało może stawiać blokady w związku ze spadkiem hormonów.
- Dziewczyny muszą wiedzieć, że mamy bardzo dużo narzędzi - od kremów, globulek, aż po leczenie typu ginekologia regeneracyjna - żeby ten seks był możliwy - podsumowuje dr Nalewczyńska.
Dr Agnieszka Nalewczyńska w "Perfekcyjnie NIEidealna"
Nowy odcinek podcastu "Perfekcyjnie NIEidealna" z dr Agnieszką Nalewczyńską jest już dostępny na naszym kanale w serwisie YouTube. Michalina Grzesiak porozmawiał ze swoją gościnią szczerze o menopauzie i życiu w dojrzałym wieku. Nie zabrakło również wątków dla młodszych widzów. Koniecznie zobaczcie ten odcinek.
