W nowym odcinku podcastu "Perfekcyjnie NIEidealna" gościnią Michaliny Grzesiak była dr Agnieszka Nalewczyńska. Panie porozmawiały o nowym początku, jakim jest menopauza, a przede wszystkim o jej nietypowych objawach, o tym, kiedy tak naprawdę może nadejść i... kwestiach związanych z bliskością w tym okresie. Bo sprawy łóżkowe z reguły są tematem tabu, a w wieku dojrzałym wielu z nas wydają się niewyobrażalne. A to coś całkiem normalnego i może być naprawdę przyjemne.

"Potrzebujemy zaopiekowania"

Kobiety - bez względu na wiek - potrzebują czegoś więcej niż tu i teraz. Kwestia bliskości i komfortu jest dla nas szczególnie ważna, jeśli chodzi o sprawy łóżkowe. A w pewnym wieku tym bardziej przywiązujemy do tego wagę.

My nie jesteśmy maszynami. Potrzebujemy tego zagarniania, zaopiekowania, tego uwielbienia - podkreśla ekspertka.

Doktor Nalewczyńska dodaje, że wbrew pozorom coraz częściej to mężczyźni są tymi, którzy nie chcą współżyć. A wszystko ze względu na stres. Z tego samego powodu sporo problemów w kwestii seksualności mają również młodzi ludzie. Do tego dochodzą zmiany w społeczeństwie, których nie sposób nie zauważyć.

- Chłopaki i dziewczyny mają problem. Zupełnie zamieniamy się rolami. Często dziewczyny są jak Samantha z "Seksu w wielkim mieście", chce jak facet - tu i teraz. A facet też teraz potrzebuje trochę "ojojania" i nie klika - komentuje dr Nalewczyńska.

Niezależnie od tego, w jakim jesteśmy wieku, kwestia seksualności jest ściśle powiązana zarówno z naszą głową, jak i z ciałem. Ale w momencie okołomenopauzalnym szczególnie ważne jest to drugie. Kobiety dojrzałe doskonale bowiem zdają sobie sprawą, co lubią i czego pragną, ale ciało może stawiać blokady w związku ze spadkiem hormonów.

- Dziewczyny muszą wiedzieć, że mamy bardzo dużo narzędzi - od kremów, globulek, aż po leczenie typu ginekologia regeneracyjna - żeby ten seks był możliwy - podsumowuje dr Nalewczyńska.

Dr Agnieszka Nalewczyńska w "Perfekcyjnie NIEidealna"

Nowy odcinek podcastu "Perfekcyjnie NIEidealna" z dr Agnieszką Nalewczyńską jest już dostępny na naszym kanale w serwisie YouTube. Michalina Grzesiak porozmawiał ze swoją gościnią szczerze o menopauzie i życiu w dojrzałym wieku. Nie zabrakło również wątków dla młodszych widzów. Koniecznie zobaczcie ten odcinek.

Czytaj także: