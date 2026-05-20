Menopauza potrafi zdjąć presję z kobiet, ale jest też momentem, który sprawia, że nasze ciało musi nauczyć się funkcjonować na nowo. Czasami zupełnie nie jesteśmy świadome tego, że jakieś objawy mogą wskazywać, że ten moment nadszedł. U niektórych kobiet dzieje się to dużo wcześniej ze względu na czynniki zewnętrzne, na które jesteśmy narażone każdego dnia. Michalina Grzesiak i dr Agnieszka Nalewczyńska rozkładają menopauzę na czynniki pierwsze w nowym odcinku podcastu "Perfekcyjnie NIEidealna".

Menopauza może nastąpić wcześniej, niż ci się wydaje

Wbrew pozorom menopauza to nie jest cały okres po wygaśnięciu czynności jajników. To zaledwie moment, a wszystko co dzieje się później, dzieje się już po menopauzie.

To jest moment, chwila. My nauczyliśmy się mówić o menopauzie, że to jest okres, ale to jest właśnie okres menopauzalny. Wszystko to, co nas czeka po momencie ostatniej miesiączki, to jest okres menopauzalny - mówi dr Nalewczyńska.

Z reguły menopauza kojarzy nam się z kobietami w dojrzałym wieku - po ukończeniu 50. roku życia. Coraz częściej jednak nadchodzi po 40-tce, a u niektórych kobieta nawet po 30-tce. Od czego to zależy?

- Po 35. roku życia może zacząć się okres okołomenopauzalny - przyznaje ekspertka. - Znam dziewczyny, które miały lat 20. Wtedy nie mówimy o menopauzie, tylko przedwczesnym wygasaniu czynności jajników. Co może to spowodować? Przede wszystkim różnego rodzaju bardzo tragiczne wydarzenia w naszym życiu. I tu jest najlepszy dowód na to, że kortyzol i stres jest w stanie zrobić z nami wszystko - takie zombie hormonalne. To jak w okresie wojennym mówiło się, że dziewczyny potrafiły osiwieć w jedną noc, tak samo jesteś w stanie w 24 godziny stracić czynność jajników. Plus różnego rodzaju choroby autoimmunologiczne i nowotwory.

Również wszelkiego rodzaju terapie hormonalne mają wpływ na to, jak szybko dochodzi o kobiety do wygasania czynności jajników. Często są one powiązane z nowotworami, ale nie tylko. W dzisiejszych czasach jesteśmy narażone na ogrom czynników wewnętrznych, które mają negatywny wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu.

Objawy menopauzy mogą nas zaskoczyć

A jakie są objawy menopauzy poza tymi "typowymi" jak uderzenia gorąca? Co może nas zaskoczyć?

W Wielkiej Brytanii ostatnio było takie badanie, że kobiety, zanim trafią na rozpoznanie 'to jest menopauza', odwiedzają 10 specjalistów z różnymi objawami. (...) To są takie abstrakcyjne rzeczy, których nikt nie kojarzy z menopauzą - tłumaczy dr Nalewczyńska.

Ekspertka wymieniła, jakie to mogą być objawy, np. ból mięśni i stawów, nieprzyjemny zapach potu, bo zmienia się pH skóry, świąd skóry, zaburzenia wzroku, suchość w ustach, dzwonienie w uchu... Często nie kojarzymy tego z okresem menopauzalnym, a może być oznaką, że się zbliża.

- Sky is the limit... Wymyśl sobie coś, a ja ci powiem - to może być - dodaje dr Nalewczyńska.

Warto też wiedzieć, jak przygotować się do nadchodzącej menopauzy, aby zminimalizować ryzyko powikłań z nią związanych - np. chorób serca czy osteoporozy. O tym również Michalina Grzesiak rozmawia ze swoją gościnią.

Dr Nalewczyńska w "Perfekcyjnie NIEidealna"

Nowy odcinek podcastu "Perfekcyjnie NIEidealna" jest już dostępny na naszym kanale w serwisie YouTube. To niesamowicie ciekawa rozmowa, która może stać się swoistą encyklopedią dla każdej kobiety. W życiu nas wszystkich przyjdzie bowiem moment, w którym menopauza nadejdzie i tylko od nas zależy, czy będziemy na nią przygotowane. Dlatego warto zapoznać się z całą rozmową Michaliny Grzesiak i dr Nalewczyńskiej.

Czytaj także: